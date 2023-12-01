Егор Сорин: «Устюгов приедет на следующий этап Кубка России в Чусовой. Но непонятно, что мы можем от него ожидать»

Тренер Егор Сорин рассказал о планах на сезон Сергея Устюгова.

— Есть ли понимание, какие планы у ? Ходили слухи о том, что он чуть ли не карьеру завершает.

— Сергей планомерно готовится к основным стартам сезона в феврале‑марте. Ни для кого не секрет, что он не будет делать ставку на этапы Кубка России.

Надеюсь, что настоящего Сергея Устюгова мы увидим в феврале. Хотя он приедет на следующий этап Кубка России в Чусовой. Но непонятно, что мы можем от него ожидать, — сказал Сорин.