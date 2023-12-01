Алексей Червоткин: «Спина дает о себе знать, есть небольшая тяжесть. По участию в гонках – буду отталкиваться от самочувствия, но хочется стартовать»

Алексей Червоткин поделился ожиданиями от второго этапа Кубка России в Тюмени.

– Как сейчас самочувствие?

– Во время старта будет видно. Жду его. Трасса достаточно быстрая. Очень быстрый снег по сравнению с Вершиной Теи, поэтому скорости будут большими, и борьба будет очень плотная.

– У вас были проблемы со спиной. В Хакасии это мешало вам? Насколько эта травма сейчас беспокоит?

– Нет. В Хакасии я приболел, поэтому не получилось стартовать в Кубке Хакасии. И только к последней гонке я более‑менее отошел, вышел на старт.

Спина? Она дает о себе знать. Я понимаю, что, во‑первых, есть эта проблема, есть небольшая тяжесть, спину немного тянет. Все равно ты на это непроизвольно отвлекаешься.

– То, что бежали не все гонки в Хакасии, накладывает на вас ответственность в Тюмени принять участие во всех гонках? Или будете смотреть по самочувствию?

– В первую очередь, конечно, буду отталкиваться от самочувствия. Но очень хочется уже стартовать, потому что ребята вовсю бегают, хочется тоже стараться составлять им конкуренцию.

– Здесь совсем нет естественного снега, он полностью искусственный. Насколько это плюс с точки зрения скорости, которая будет на лыжне показываться?

– Если сравнить Вершину Теи и этап здесь, то скорости будут безумно высокие, плотность будет сумасшедшая, я думаю, потому что, во‑первых, это не «пятнашка», а «десятка», и это реально будет как спринт. Думаю, что около 10 минут будет «пятерка». Может, чуть‑чуть побольше.

– Насколько привыкли уже к этим перемещениям? Хакасия, далее Тюмень.

– В Хакасию мы приезжаем, так скажем, не в самом хорошем настроении. Во‑первых, там бывают очень сильные морозы, жуткие. Опять же медленный снег. А потом ты уезжаешь оттуда, и дальше пребывание в каждом месте короче.

Буквально пять дней, потом проходят соревнования, и снова переезжаешь с места на место, прыгаешь. И уже ближе к дому, Новому году, поэтому настроение только улучшается, – сказал лыжник.