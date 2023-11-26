Прыжки с трамплина. Крафт одержал вторую победу подряд, Херль – 2-й, Веллингер – 3-й

Штефан Крафт второй раз подряд победил на этапе КМ по прыжкам с трамплина.

Накануне австриец выиграл на этом же этапе соревнований в Финляндии.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Рука, Финляндия

Мужчины

HS142

1. Штефан Крафт (Австрия) – 363,5 балла (148,5 м + 148,5 м)

2. Ян Херль (Австрия) – 340,9 (144,5 м + 145,0 м)

3. Андреас Веллингер (Германия) – 334,1 (143,5 м + 146,0 м)

4. Пиус Пашке (Германия) – 333,8 (143,0 м + 142,0 м)

5. Штефан Ляйе (Германия) – 327,9 (145,0 м + 137,0 м)

6. Петер Превц (Словения) – 324,1 (144,0 м + 140,0 м)

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 319,5 (141,0 м + 141,0 м)

8. Тими Зайц (Словения) – 318,1 (142,5 м + 140,0 м)

9. Карл Гайгер (Германия) – 317,5 (141,0 м + 137,0 м)