Прыжки с трамплина. Крафт одержал вторую победу подряд, Херль – 2-й, Веллингер – 3-й
Штефан Крафт второй раз подряд победил на этапе КМ по прыжкам с трамплина.
Накануне австриец выиграл на этом же этапе соревнований в Финляндии.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Рука, Финляндия
Мужчины
HS142
1. Штефан Крафт (Австрия) – 363,5 балла (148,5 м + 148,5 м)
2. Ян Херль (Австрия) – 340,9 (144,5 м + 145,0 м)
3. Андреас Веллингер (Германия) – 334,1 (143,5 м + 146,0 м)
4. Пиус Пашке (Германия) – 333,8 (143,0 м + 142,0 м)
5. Штефан Ляйе (Германия) – 327,9 (145,0 м + 137,0 м)
6. Петер Превц (Словения) – 324,1 (144,0 м + 140,0 м)
7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 319,5 (141,0 м + 141,0 м)
8. Тими Зайц (Словения) – 318,1 (142,5 м + 140,0 м)
9. Карл Гайгер (Германия) – 317,5 (141,0 м + 137,0 м)
Там, в Руке, двоеборец Риибер рекорд трамплина установил, прыгнув на 153,5 метра и превзойдя прошлогоднее достижение Гранеруда на 3 метра.
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https://www.youtube.com/watch?v=GsXSBis2NpY&pp=ygUSamFybCBtYWdudXMgcmlpYmVy