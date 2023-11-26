Алексей Червоткин: «Травма никуда не делась. С августа я вообще не делал ни беговой работы, ни прыжковой»

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал о выступлениях на фоне травмы.

Сегодня лыжник стал четвертым в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Для сегодняшней гонки самочувствие и результат неплохие. Но я после контрольной тренировки «Югория. Первый снег» приехал в Вершину Теи и заболел. Четыре-пять дней вообще не тренировался, температурил. Может, если бы болезни не было, могло и лучше быть. А могло и хуже – я уже уставший был бы.

Травма никуда не делась, она и сейчас со мной. Это в Раубичах случилось (на сборах в августе лыжник повредил спину – Sports.ru). Первые две недели, пока воспаление шло, было сложно.

С августа я вообще не делал ни беговой работы, ни прыжковой. Без имитации, в зале только жим. По сравнению с прошлым сезоном небо и земля в плане подготовки. Постоянно приходится делать МРТ, чтобы контролировать. Слава богу, ухудшений пока нет», – сказал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Червоткин.