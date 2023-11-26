Алексей Червоткин: «Травма никуда не делась. С августа я вообще не делал ни беговой работы, ни прыжковой»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Кубок России Алексей Червоткин Лыжи

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал о выступлениях на фоне травмы.

Сегодня лыжник стал четвертым в классической «разделке» на 15 км на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Для сегодняшней гонки самочувствие и результат неплохие. Но я после контрольной тренировки «Югория. Первый снег» приехал в Вершину Теи и заболел. Четыре-пять дней вообще не тренировался, температурил. Может, если бы болезни не было, могло и лучше быть. А могло и хуже – я уже уставший был бы.

Травма никуда не делась, она и сейчас со мной. Это в Раубичах случилось (на сборах в августе лыжник повредил спину – Sports.ru). Первые две недели, пока воспаление шло, было сложно.

С августа я вообще не делал ни беговой работы, ни прыжковой. Без имитации, в зале только жим. По сравнению с прошлым сезоном небо и земля в плане подготовки. Постоянно приходится делать МРТ, чтобы контролировать. Слава богу, ухудшений пока нет», – сказал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Червоткин.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Леха стабилен. Как с 2018 года травмы, болезни преследовали, так и преследуют. Прошлый сезон хороший был, жаль без международных стартов, может что и зацепил бы на ЧМ. А так не молодеет, дальше только на спад будет идти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bedard
Ответ Йенс Мустерманн
Червоткин с травмой только поглядывает на подиумы и пропускает гонки, а вечно второй якобы с разваленной спиной берёт 3 из 3. Всё честно и чисто конечно же. 🤣🤣
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нелыжник я
Ответ Йенс Мустерманн
Вечно второй сегодня даже на старт в Руке не вышел 🤣 Кстати, репортнул тебя за мультиаккаунт ✍🏻
он же вроде 21 стал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Нелыжник я
он же вроде 21 стал
Трубицына и ФЛГР отчитались, что он в теевской деревне 3 из 3 гонки выиграл. Его ждали в Руке, а он не приехал.
Хотя, может быть у них там своя система какая-то новая, на уровне трансляций. Типа 1 = 21 или наоборот?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий