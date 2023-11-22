Джесси Диггинс выступит на Кубке мира в Руке. Летом у нее снова было расстройство приема пищи

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная США жен Джесси Диггинс Лыжи

Американка Джесси Диггинс выступит на Кубке мира в Руке, несмотря на рецидив РПП.

Летом лыжница сообщила, что спустя 12 лет ремиссии вновь испытывает сложности с питанием. 

«Это будет частью меня до кона жизни.

У меня нет никаких целей на сезон, я не могу пообещать, что буду выступать каждые выходные.

Лыжники из других стран писали мне, что надеются встретиться со мной в Руке и обнять меня, поэтому буду ходить по Руке и собирать объятия», – сказала Диггинс. 

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1 комментарий

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Molzahn
Побочка на доп?
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