Джесси Диггинс выступит на Кубке мира в Руке. Летом у нее снова было расстройство приема пищи

Американка Джесси Диггинс выступит на Кубке мира в Руке, несмотря на рецидив РПП.

Летом лыжница сообщила, что спустя 12 лет ремиссии вновь испытывает сложности с питанием.

«Это будет частью меня до кона жизни.

У меня нет никаких целей на сезон, я не могу пообещать, что буду выступать каждые выходные.

Лыжники из других стран писали мне, что надеются встретиться со мной в Руке и обнять меня, поэтому буду ходить по Руке и собирать объятия», – сказала Диггинс.

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