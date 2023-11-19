Бородавко о победе Большунова на Кубке Хакасии: «Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе»

Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на Кубке Хакасии.

Лыжник выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии в Вершине Теи.

«У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм. Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе.

Это первый старт, будем надеяться, что дальше он будет набирать форму», – сказал тренер.