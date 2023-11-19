Бородавко о победе Большунова на Кубке Хакасии: «Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе»
Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на Кубке Хакасии.
Лыжник выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии в Вершине Теи.
«У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм. Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе.
Это первый старт, будем надеяться, что дальше он будет набирать форму», – сказал тренер.
А вы обратили внимание, что Бородавко сначала рассказывал что Большунов и еще кто-то там спину потянули. А потом стал рассказывать про некую грыжу.
Скажу вам откровенно: мы, заводчане, тоже кое-что в спинах мерекаем. Посколько регулярно таскаем тяжелое с места на место. Ступицы там и прочее.
Так вот, выражение "потянул спину" относится к мышцам или возможно к нервам около позвоночника. И никогда к самому позвоночнику. Если проблема в позвоночнике, то это не "потянул спину", а "сорвал спину".
Тянут спину когда выполняют многоразовые повторения с умеренным весом. А срывают, когда пытаются поднять непомерный вес.
А как тренируются лыжники? Они делают многократные повторения или ставят рекорды по весу? Конечно первое. То есть Большунов именно потянул спину, а никак не сорвал. И проблема была в мышцах или нервах, но никак не в самом позвоночнике.