Бородавко о победе Большунова на Кубке Хакасии: «Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок Хакасии Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на Кубке Хакасии.

Лыжник выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии в Вершине Теи.

«У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм. Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе.

Это первый старт, будем надеяться, что дальше он будет набирать форму», – сказал тренер.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
Приятно, что у вас белорукова в прошлом году выжила, хотя рассказывал что была при смерти. Не оставила детей сиротками.

А вы обратили внимание, что Бородавко сначала рассказывал что Большунов и еще кто-то там спину потянули. А потом стал рассказывать про некую грыжу.

Скажу вам откровенно: мы, заводчане, тоже кое-что в спинах мерекаем. Посколько регулярно таскаем тяжелое с места на место. Ступицы там и прочее.

Так вот, выражение "потянул спину" относится к мышцам или возможно к нервам около позвоночника. И никогда к самому позвоночнику. Если проблема в позвоночнике, то это не "потянул спину", а "сорвал спину".

Тянут спину когда выполняют многоразовые повторения с умеренным весом. А срывают, когда пытаются поднять непомерный вес.

А как тренируются лыжники? Они делают многократные повторения или ставят рекорды по весу? Конечно первое. То есть Большунов именно потянул спину, а никак не сорвал. И проблема была в мышцах или нервах, но никак не в самом позвоночнике.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий