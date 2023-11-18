Баранова о стадионе в Вершине Теи: «В том году было небольшое замечание насчет туалетов. Все исправлено, туалеты теплые!»

Лыжница Баранова заявила, что на стадионе в Вершине Теи появились теплые туалеты.

В декабре 2022 года Алена Баранова пожаловалась на отсутствие теплых туалетов на стадионе в Вершине Теи, где на тот момент проходил этап Кубка России. 23-26 ноября 2023 года здесь вновь пройдут соревнования.

«Хочу сказать, что в том году было небольшое замечание насчет туалетов. Все исправлено, все хорошо, туалеты теплые! Все имеется!» – рассказала Баранова.

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