Егор Сорин: «Безусловно, подготовка лыжников идет с нацеленностью на 2026 год. Олимпийский цикл никто не отменял»

Егор Сорин заявил, что российские лыжники продолжают готовиться к ОИ-2026.

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Мы были готовы к отстранению, это нисколько нас не удивило. Мы уже в прошлом году расстроились, еще раз не будем расстраиваться.

Безусловно, подготовка идет с нацеленностью на 2026 год.

Олимпийский цикл никто не отменял, в долгосрочной перспективе работа выстраивается так, чтобы спортсмены в 2026 году могли показать свои лучшие результаты», – отметил тренер сборной России.