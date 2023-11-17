Егор Сорин: «Безусловно, подготовка лыжников идет с нацеленностью на 2026 год. Олимпийский цикл никто не отменял»

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Егор Сорин заявил, что российские лыжники продолжают готовиться к ОИ-2026.

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой. 

«Мы были готовы к отстранению, это нисколько нас не удивило. Мы уже в прошлом году расстроились, еще раз не будем расстраиваться.

Безусловно, подготовка идет с нацеленностью на 2026 год.

Олимпийский цикл никто не отменял, в долгосрочной перспективе работа выстраивается так, чтобы спортсмены в 2026 году могли показать свои лучшие результаты», – отметил тренер сборной России. 

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