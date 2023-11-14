Савелий Коростелев: «Было бы познавательно просто пройтись рядом с Клэбо. Он очень хорошо чувствует дистанцию – где, когда и что»

Коростелев рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Червоткиным и Клэбо.

– Если бы у вас была возможность выбрать любого спортсмена для спарринга – это Устюгов или Большунов?

– . Он как паровоз, можно за ним встать и просто идти. И сама эта ситуация будет тебя тренировать. Алексей, бывает, работает на тренировке в таком темпе, что за ним Большунов не выдерживает.

А вообще, я бы выбрал , потому что он на данный момент сильнейший.

– Какие качества в таком спарринге можно развить?

– Мне кажется, Клэбо очень хорошо чувствует дистанцию: где, когда и что. Было бы познавательно просто пройтись с ним рядом. В лыжах вообще очень много решает голова.

Бывает, что голова от усталости отключается, сразу начинает ломаться техника и очень много проигрываешь только из-за этого. Головой ты просчитываешь всю дистанцию: где добавить, где притормозить, как пройти спуски, подъемы, равнину.

В этом сезоне – кажется, в Планице – Симен Крюгер и Шюр Рете отыгрывали секунд по 20-30 на подъемах, а на спусках Клэбо снова к ним приезжал исключительно за счет собственной работы. На подъемах он даже силы не тратил, – сказал лыжник .