Савелий Коростелев: «Было бы познавательно просто пройтись рядом с Клэбо. Он очень хорошо чувствует дистанцию – где, когда и что»
Коростелев рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Червоткиным и Клэбо.
– Если бы у вас была возможность выбрать любого спортсмена для спарринга – это Устюгов или Большунов?
– Алексей Червоткин. Он как паровоз, можно за ним встать и просто идти. И сама эта ситуация будет тебя тренировать. Алексей, бывает, работает на тренировке в таком темпе, что за ним Большунов не выдерживает.
А вообще, я бы выбрал Йоханнеса Клэбо, потому что он на данный момент сильнейший.
– Какие качества в таком спарринге можно развить?
– Мне кажется, Клэбо очень хорошо чувствует дистанцию: где, когда и что. Было бы познавательно просто пройтись с ним рядом. В лыжах вообще очень много решает голова.
Бывает, что голова от усталости отключается, сразу начинает ломаться техника и очень много проигрываешь только из-за этого. Головой ты просчитываешь всю дистанцию: где добавить, где притормозить, как пройти спуски, подъемы, равнину.
В этом сезоне – кажется, в Планице – Симен Крюгер и Шюр Рете отыгрывали секунд по 20-30 на подъемах, а на спусках Клэбо снова к ним приезжал исключительно за счет собственной работы. На подъемах он даже силы не тратил, – сказал лыжник Савелий Коростелев.
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