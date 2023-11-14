Йоханнес Клэбо не выступит на открытии сезона в Бейтостолене. Он еще не восстановился после коронавируса

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо пропустит открытие зимнего сезона в Бейтостолене 17-19 ноября.

В начале ноября стало известно, что Клэбо заразился коронавирусом и завершил высотный сбор в итальянском Ливиньо на 4 дня раньше, чем планировалось.

«Пока рано рисковать и ехать на соревнования. Не чувствую, что тело готово. Мне хотелось бы принять участие, чтобы проверить себя, но, к сожалению, этого не произойдет.

После коронавируса я начал с более легких тренировок, но пока не готов бросать вызов своему организму в тяжелых гонках», – приводит NRK слова пятикратного олимпийского чемпиона. 

Норвежец также заявил, что пока не знает точно, будет ли принимать участие в первом этапе Кубка мира в Руке 24-26 ноября. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий