Йоханнес Клэбо заразился ковидом и досрочно завершил высотный сбор в Ливиньо

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Бейтостолен Йоханнес Клэбо коронавирус Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо заразился ковидом.

Как сообщает NRK, из-за болезни норвежец завершил высотный сбор в итальянском Ливиньо на 4 дня раньше, чем планировалось, и вернулся домой.

«Я не прикован к кровати, но и не совсем здоров. Не тренировался с воскресенья, когда почувствовал, что тело не в том состоянии, в котором должно быть. Надеюсь, мне удастся вылечиться как можно скорее.

Пока рано говорить, скажется ли это на начале сезона. Насчет Бейтостолена (предсезонного турнира в Норвегии – Sports.ru) и Рука (где пройдет первый этап Кубка мира – Sports.ru) появилось больше сомнений, но посмотрим, как скоро мне удастся избавиться от этой фигни.

Я все еще планирую стартовать в Бейтостолене примерно через неделю, но делать выводы пока рано», – сказал Клэбо.

Турнир в Бейтостолене пройдет 17-19 ноября, этап Кубка мира в финской Руке – 24-26 ноября.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gerr_max
Внучка приболела.

Или опять сказки как с задом год назад?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий