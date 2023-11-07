Йоханнес Клэбо заразился ковидом и досрочно завершил высотный сбор в Ливиньо

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо заразился ковидом.

Как сообщает NRK, из-за болезни норвежец завершил высотный сбор в итальянском Ливиньо на 4 дня раньше, чем планировалось, и вернулся домой.

«Я не прикован к кровати, но и не совсем здоров. Не тренировался с воскресенья, когда почувствовал, что тело не в том состоянии, в котором должно быть. Надеюсь, мне удастся вылечиться как можно скорее.

Пока рано говорить, скажется ли это на начале сезона. Насчет Бейтостолена (предсезонного турнира в Норвегии – Sports.ru) и Рука (где пройдет первый этап Кубка мира – Sports.ru) появилось больше сомнений, но посмотрим, как скоро мне удастся избавиться от этой фигни.

Я все еще планирую стартовать в Бейтостолене примерно через неделю, но делать выводы пока рано», – сказал Клэбо.

Турнир в Бейтостолене пройдет 17-19 ноября, этап Кубка мира в финской Руке – 24-26 ноября.