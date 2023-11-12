«Придется арендовать подвал у Йоханнеса, чтобы получить советы по стрельбе». Клэбо ответил на предложение Бо перейти в биатлон

Йоханнес Бо в шутку пригласил лыжника Клэбо попробовать силы в биатлоне.

Бо отметил, что у норвежских биатлонистов больше свободы по сравнению с лыжниками.

долгое время не мог прийти к соглашению с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии из-за контрактных обязательств.

– У нас много свободы, но в то же время мы вносим свой вклад в общее с федерацией дело. Мы много отдаем, но и многое получаем, поэтому все стороны остаются довольными.

– Мог бы Клэбо хорошо проявить себя в биатлоне?

– Конечно. Он тактик. Если ты хорош в спринте и на дистанции, значит, у тебя есть все необходимое, чтобы добиться успеха в биатлоне. Двери открыты, – заявил Бо.

Клэбо ответил, что готов прислушаться к советам биатлонистов.

«На следующий сезон мне придется арендовать подвал в доме , чтобы получить советы по стрельбе. Мне определенно есть чему поучиться. С нетерпением этого жду», – пошутил Клэбо.