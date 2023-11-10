Лыжи. Турнир в Муонио. Валнес и Финк победили в классических спринтах, Стенсхаген и Свенсен – 2-е

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Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл классический спринт на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.55,70

2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1,20

3. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 1,22

4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,68

5. Йоран Тефре (Норвегия) – 1,76

6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 4,62

Женщины

1. Пиа Финк (Германия) – 3.25,04

2. Анна Свенсен (Норвегия) – 0,01

3. Андреа Гульбрандсен (Норвегия) – 0,43

4. Виктория Карл (Германия) – 3,10

5. Катерина Ганц (Италия) – 3,44

6. Колетта Ридзек (Германия) – 7,63

1 комментарий

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Надежда67
Сейчас идёт трансляция контрольной тренировки (спринт классикой) в Югре, показ норм
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