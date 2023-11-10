Лыжи. Турнир в Муонио. Валнес и Финк победили в классических спринтах, Стенсхаген и Свенсен – 2-е
Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл классический спринт на турнире в Муонио.
Лыжные гонки
Турнир в Муонио
Муонио, Финляндия
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.55,70
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1,20
3. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 1,22
4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,68
5. Йоран Тефре (Норвегия) – 1,76
6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 4,62
Женщины
1. Пиа Финк (Германия) – 3.25,04
2. Анна Свенсен (Норвегия) – 0,01
3. Андреа Гульбрандсен (Норвегия) – 0,43
4. Виктория Карл (Германия) – 3,10
5. Катерина Ганц (Италия) – 3,44
6. Колетта Ридзек (Германия) – 7,63
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