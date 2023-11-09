Наталья Терентьева: «Я категорически против нейтрального статуса. На Олимпиаде-2018 была другая ситуация, хотя тоже мало приятного»

Наталья Терентьева заявила, что не согласна выступать в нейтральном статусе.

«Нет, я бы точно отказалась, я не готова ехать без флага. На Олимпиаде в 2018 году было другое, тоже, конечно, мало приятного, но эта была другая ситуация, это даже не обсуждается.

Каждый сам выбирает. Возможно, мне, как спортсмену, который немалого добился, намного проще говорить: «Никуда я без флага не поеду», нежели тем, кто только вышел из юниоров, которые готовы рвать и метать.

Может, у них и есть какие-то свои мысли и свое видение этой ситуации, но у меня вот такое мнение. Я категорически против нейтрального статуса.



Я наблюдаю, что многие девчонки замотивированы, особенно молодые, которые еще не знают, что такое высокие позиции на этапах Кубка мира. У них горят глаза, есть желание победить лидеров, которые уже постояли на пьедестале международных стартов.

А у лидеров, наверное, очень большую роль играет самолюбие, желание доказывать, чтобы они не просто так носят звание лидеров. И у меня такое, без самолюбия в спорте никуда», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?