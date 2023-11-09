Наталья Терентьева: «Я категорически против нейтрального статуса. На Олимпиаде-2018 была другая ситуация, хотя тоже мало приятного»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Пхенчхан-2018 Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Наталья Терентьева заявила, что не согласна выступать в нейтральном статусе.

«Нет, я бы точно отказалась, я не готова ехать без флага. На Олимпиаде в 2018 году было другое, тоже, конечно, мало приятного, но эта была другая ситуация, это даже не обсуждается.

Каждый сам выбирает. Возможно, мне, как спортсмену, который немалого добился, намного проще говорить: «Никуда я без флага не поеду», нежели тем, кто только вышел из юниоров, которые готовы рвать и метать.

Может, у них и есть какие-то свои мысли и свое видение этой ситуации, но у меня вот такое мнение. Я категорически против нейтрального статуса.
 
Я наблюдаю, что многие девчонки замотивированы, особенно молодые, которые еще не знают, что такое высокие позиции на этапах Кубка мира. У них горят глаза, есть желание победить лидеров, которые уже постояли на пьедестале международных стартов.

А у лидеров, наверное, очень большую роль играет самолюбие, желание доказывать, чтобы они не просто так носят звание лидеров. И у меня такое, без самолюбия в спорте никуда», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках. 

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
А почему она чемпионка игр 2022 года, а говорит про 2018?
В 2022 в каком статусе выступали?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vanek1411
Легко говорить, когда полный комплект медалей ОИ имеешь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MikhaL
Легко решать за других. Но при этом сама на ОИ была (тоже в неясном статусе) и медали выигрывала.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Ivanov
Что то свистит художественно офицер Росгвардии Терентьева. Ее .по ныне существующим требованиям МОК не допустят к играм ни в нейтральном статусе ни в любом другом.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Каждый сам выбирает...Это ключевые слова. Мы не рабы, рабы не мы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
> А у лидеров, наверное, очень большую роль играет самолюбие, желание доказывать, чтобы они не просто так носят звание лидеров. И у меня такое, без самолюбия в спорте никуда
> Нет, я бы точно отказалась, я не готова ехать без флага.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
Бацилы Степановой сугубо заразны и поражают сразу головной мозг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Ivanov
Терентьевой, Большунову и некоторым другим в принципе нечего и терять от запрета на международные старты. Звания ОЧ они имеют , а неучастие в международных стартах им эквивалентно компенсируют финансово и медалями из чистого золота на намечающихся в 2024 г различных играх Дружбы , БРИКС и т.п. И сохранят свои погоны , звания , и пр. для продолжения службы в силовых структурах РФ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Насонов Дмитрий
Колхоз - дело добровольное. Не готовы, не езжайте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Олимпиаду и КМ выиграла, замуж вышла, теперь осталось технично со спуска докатить до теплого местечка в какой-нибудь думе или федерации. А такие комментарии, словно смазка лыжная для данных перспектив, молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Patriot
Когда была Непряевой такие глупые высказывания не проскакивали вроде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
exzi-i
Ответ Vanek1411
Легко говорить, когда полный комплект медалей ОИ имеешь.
Сначала " зачем ограничивать, пусть спортсмен решает , у нас же должно быть право выбора", ну вот она против, а теперь "легко говорить". Она сказала "Каждый сам выбирает." и никого не призывает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин и ыч
Ответ Vasily Ivanov
Терентьевой, Большунову и некоторым другим в принципе нечего и терять от запрета на международные старты. Звания ОЧ они имеют , а неучастие в международных стартах им эквивалентно компенсируют финансово и медалями из чистого золота на намечающихся в 2024 г различных играх Дружбы , БРИКС и т.п. И сохранят свои погоны , звания , и пр. для продолжения службы в силовых структурах РФ.
Большунов, уверен, далеко не только за деньги катает, но и очень бы хотел в истории ЛГ остаться. А для этого надо побеждать на ОИ и ЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий