Тренер назвал Савелия Коростелева универсалом не только на лыжне, но и в жизни.

Коростелеву 19 лет, он двукратный чемпион мира среди юниоров в лыжных гонках. В межсезонье спортсмен перешел в группу Егора Сорина.

«Он универсален не только на лыжне, но и в жизни. Со всеми находит хороший контакт, в том числе и с тренерским штабом. Переход из юниорской команды в нашу группу, смена коллектива мало повлияли, потому что и до этого с ним все общались, он открытый позитивный человек.

Задача на этот сезон – чтобы он выступал стабильнее в соревнованиях со взрослыми, с мужиками. По возрасту он еще в молодежной категории. Весь сезон будет соревноваться со взрослыми.

Задача – чтобы он на сезон сохранил свой уровень, чтобы у него не было западений (скорости), как в прошлом году, чтобы в каждой гонке мог бороться за подиум. Понятно, что будет пик формы», – рассказал тренер сборной России Егор Сорин.

Сам Коростелев также высказался о тренировках.

«У нас очень дружный коллектив сейчас, классная атмосфера, все друг с другом общаемся, подкалываем друг друга, все в порядке. Стало больше разделение на зоны, все стало больше регламентировано, немного увеличился объем (тренировок). Все так, как и должно быть при переходе во взрослую команду», – отметил Коростелев.

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