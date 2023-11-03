Норвегия, Швейцария и Словения заинтересованы в проведении Игр FIS в 2028 году

Норвегия, Швейцария и Словения заинтересованы в проведении первых Игр FIS 2028 года.

Об этом сообщает издание SkiActu.

Отмечается, что кандидатура Словении имеет меньше шансов, а выбор Швейцарии может зависеть от возможного проведения Олимпиады-2030 в стране.

В программу Игр FIS войдут лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноуборд, неолимпийские виды, такие как фрирайд, спидскиинг и телемарк, а также паралимпийские дисциплины.

Соревнования будут проходить раз в четыре года – в сезоны без Олимпийских игр и чемпионатов мира. Спортсмены разыграют около 100 комплектов наград.