Норвегия, Швейцария и Словения заинтересованы в проведении Игр FIS в 2028 году

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Норвегия, Швейцария и Словения заинтересованы в проведении первых Игр FIS 2028 года.

Об этом сообщает издание SkiActu.

Отмечается, что кандидатура Словении имеет меньше шансов, а выбор Швейцарии может зависеть от возможного проведения Олимпиады-2030 в стране.

В программу Игр FIS войдут лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноуборд, неолимпийские виды, такие как фрирайд, спидскиинг и телемарк, а также паралимпийские дисциплины.

Соревнования будут проходить раз в четыре года – в сезоны без Олимпийских игр и чемпионатов мира. Спортсмены разыграют около 100 комплектов наград.

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