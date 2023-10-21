Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не любит людей, поскольку желает жить при крепостном праве. Она, очевидно, «сжирает» Степанову, но подавится»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе хочет жить при «крепостном праве».

Ранее Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России заявила, что полностью игнорирует Губерниева. Также она сообщила, что публикации лыжницы Вероники Степановой на 90% состоят из того, что написали «другие люди».

«Елена Вяльбе свечку держала в отношении Степановой? Может быть, у Вероники Степановой есть своя пресс-служба, это не должно волновать Елену Вяльбе.

Она не любит людей, поскольку желает жить при крепостном праве, чтобы остальные подчинялись действительно ей. Поэтому комментировать высказывания Вяльбе очень сложно, она каждым своим блестящим высказыванием дает понять людям свою цену.

Здесь можно только улыбнуться и посочувствовать лыжникам. Хочу пожелать Нике Степановой мужества, потому что Елена Валерьевна ее, очевидно, «сжирает», но, без всякого сомнения, подавится. Называет меня Вяльбе или нет – мне никакого дела нет.

Я буду продолжать комментировать лыжи, когда биатлона не будет. Поэтому здесь ничего не меняется в конфигурации», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

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9 комментариев

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Коэн Варвар
Сталкиваюсь с Губерниевым, хочется зажать нос, зажмуриться и быстро быстро куда-нибудь в сторонку
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БезызбежноНаКрасный
ну тут-то Вяльбе права была, как раз
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S<>M
Какой Губа чухан....
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Александр Митраков
Жабогадюкинг
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Ковид 07.10.52
Уж помолчал бы в дни траура по Резцовой, ничего святого нет ...тьфу...
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Dinamik1
Травля великой спортсменки и тренера продолжается.Хочется спросить у власти до каких пор это будет продолжаться.Когда она уймет этого пса.
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starik
Ну... тот случай, когда персонажи стоят друг друга... все трое... жаба, гадюка и павиан
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OlegLawyer
Три жабы
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papadok
Не уверен, что анонимного спичрайтера можно называть пресс-службой. Вяльбе руководитель авторитарный, но оказавшийся эффективным (если отбросить элемент везения с очень сильным поколением в российских лыжах). Степанова по сравнению с Вяльбе пока никто во всех аспектах. Губерниев навязывает срач в своих хайповых интересах, тема противостояния Вяльбе и Степановой искусственно раздута и уже не слишком интересна. Мешает ли медийная деятельность спортивной составляющей - большой вопрос, в Кубке России Степанова вторая за Непряевой.
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