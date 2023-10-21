Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не любит людей, поскольку желает жить при крепостном праве. Она, очевидно, «сжирает» Степанову, но подавится»

Дмитрий Губерниев считает, что Елена Вяльбе хочет жить при «крепостном праве».

Ранее Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России заявила, что полностью игнорирует Губерниева. Также она сообщила, что публикации лыжницы Вероники Степановой на 90% состоят из того, что написали «другие люди».

«Елена Вяльбе свечку держала в отношении Степановой? Может быть, у Вероники Степановой есть своя пресс-служба, это не должно волновать Елену Вяльбе.

Она не любит людей, поскольку желает жить при крепостном праве, чтобы остальные подчинялись действительно ей. Поэтому комментировать высказывания Вяльбе очень сложно, она каждым своим блестящим высказыванием дает понять людям свою цену.

Здесь можно только улыбнуться и посочувствовать лыжникам. Хочу пожелать Нике Степановой мужества, потому что Елена Валерьевна ее, очевидно, «сжирает», но, без всякого сомнения, подавится. Называет меня Вяльбе или нет – мне никакого дела нет.

Я буду продолжать комментировать лыжи, когда биатлона не будет. Поэтому здесь ничего не меняется в конфигурации», – сказал спортивный комментатор Губерниев.