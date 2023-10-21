Вяльбе о постах Степановой и Губерниева: «Я не в том возрасте, чтобы убеждать Веронику, что это отвлекает от спорта. Второго человека я не называю по фамилии, полный игнор»

Елена Вяльбе рассказала об отношении к публикациям от Степановой и Губерниева.

.– Как относитесь к выражению «Черный пиар – тоже пиар»? Много всего выходит в сети от Вероники Степановой, Дмитрия Губерниева. Это все зря?

– Что касается Вероники – я не обсуждаю и ничего не читаю, на ее блоги не подписана, потому что 90 процентов из того, что там написано, писала не она. Я это знаю.

Но я уже не в том возрасте, чтобы продолжать ее убеждать, что это отвлекает от спорта. Сама к этому придет.

Что касается второго человека, которого вы упомянули, я не называю больше [по] этой фамилии, полный игнор. Ничего не читаю и ни с кем не обсуждаю. Для меня моя позиция – самая прекрасная, – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.