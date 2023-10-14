Автор памятника лыжнику в Кунгуре ответил на критику: «А каким он должен быть? Мы живем на Урале, где живут стальные закаленные мужики»

Автор памятника лыжнику в Кунгуре ответил на критику в свой адрес.

Ранее на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край) установили скульптуру лыжника. Она вызвала неоднозначную реакцию местных жителей из-за своего внешнего вида.

– Кузнечное дело – это на века, поэтому мне хотелось, чтобы и лыжный спорт был на долгие годы! Памятник посвящен всем лыжникам нашего муниципального округа, всем любителям лыж. Я от души подарил его на базу, чтобы он там встречал гостей, чтобы он радовал лыжников.

Про разговоры о том, какой он получился: мне хочется узнать, а каким он должен быть? Мы живем на Урале, где живут стальные закаленные мужики. Мы сделали такого парнишку, который добился всего сам. Вот он пробежал 15 километров и всех победил! Он весь в поту, у него бьется сердце, все ждали его первого места! Он силен характером и духом!

Кто‑то говорит, что он вышел страшным, но я этого не вижу. Возможно, это первое впечатление у людей, посмотри на него на следующий день – будет по‑другому. Я не боюсь сказать, что в нем есть жизнь! Я сам бегал 15 километров, я знаю, что это такое – такого молодого человека мы и сделали.

Назвали Платоном – ну, это уже моя идея. Смотришь на него и видишь: «Ну вылитый же Платон». Повторять кого‑то мне незачем. Это наша уникальная работа. Кого художник видит, того и делает. Признаю, что не так много опыта у меня, ну а откуда ему браться? Я делаю работы для своего города, в дальнейшем хотелось бы открыть целый парк, чтобы это помогало развивать туризм.

Что меня убивает в критике: допустим, вы мне заказали памятник конкретного человека, а сделал что‑то другое, не похожее на то, что вы просили. Такие претензии принимать надо! Я создал не чью‑то копию, а своего лыжника! Ну кто сказал, что мой лыжник должен ровно смотреть? Он пробежал 15 километров, он устал и еле на ногах держится!

Каждый кузнец видит свои недоработки, я готов развиваться, но я также готов отстаивать своего лыжника! Мы все пропорции соблюдали, пальцем в небо не тыкали. Он получился таким, каким я его хотел видеть.

– Вы видели реакцию Елены Вяльбе, которая была шокирована вашей работой и назвала ее ужасом?

– Видел, да. Знаю, кто такая Вяльбе. Я удивлен тому, что мужчина, по их мнению, должен быть красивым. Девушка – да, должна быть симпатичной. А мужчина… Это наш суровый мужик, они у нас тут живут! Вот появился у нас лыжник и, наверное, было бы правильнее сказать, чтобы в каждом городе появилось по лыжнику. Вот это было бы классно, вместо того чтобы простому кузнецу из Кунгура по рукам бить.

Я даже не мог предположить, что к этому лыжнику будет такое большое внимание – телефон разрывается! По 500 уведомлений в день! Люди, займитесь делом, что вам от меня надо? Я просто работяга, хочу немного украсить наш Пермский край. Мне кажется, наоборот, нас кузнецов надо беречь и поддерживать. Нас осталось всего 1000 на всю Россию. Не знаю, чем это закончится, но хочется сделать уже что‑то еще, – рассказал кузнец Антон Киряков.