Томас Бах об изменении климата: «К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах»

МОК сообщил, что к 2040 году только 10 стран смогут проводить турниры на снегу.

«К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах.

Из этого факта становиться еще очевиднее, что нам нужно как можно быстрее решать вопросы с тем, как изменение климата влияет на проведение Олимпийских игр.

Это очень комплексная проблема, так что нам нужно подойти к ней правильно. На это нам потребуется время. Это одна из причин, почему наша комиссия предложила в будущем разрешить проведение Олимпиад сразу в двух странах», – рассказал глава МОК Томас Бах.

МОК может разрешить проводить в двух странах уже для Игр-2030 и 2032.