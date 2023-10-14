Томас Бах об изменении климата: «К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах»

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2030 Олимпиада-2032 Лыжи

МОК сообщил, что к 2040 году только 10 стран смогут проводить турниры на снегу.

«К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах.

Из этого факта становиться еще очевиднее, что нам нужно как можно быстрее решать вопросы с тем, как изменение климата влияет на проведение Олимпийских игр.

Это очень комплексная проблема, так что нам нужно подойти к ней правильно. На это нам потребуется время. Это одна из причин, почему наша комиссия предложила в будущем разрешить проведение Олимпиад сразу в двух странах», – рассказал глава МОК Томас Бах.

МОК может разрешить проводить Олимпиады в двух странах уже для Игр-2030 и 2032.

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34 комментария

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Fallenstar
Потому что вы все остальные страны со снегом отмените к тому времени? Верю.
+43
-8
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Юрий Костыгин
Девять)) И не могу понять - почему 2040?
+16
-2
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Skotinas
к 2050 зимние игры только в Антарктиде
+14
-1
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Гусеконь
остальные забанят из-за несогласия с политикой США
+10
-4
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Kovka Gnutik
Да ладно!
Там, где есть горы, там можно будет проводить всегда.
Даже у нас в Сочи проводили.
А горы к 2040 году никуда не денутся.
Бах гонит пургу, впрочем, как всегда.
+6
-1
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Владимир Ры
Премногомалоуважаемый Бах, а Россия входит в эти 10 стран?
Или вы уже нас заранее отминусовали?
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Al561
И в чем проблема, 10 стран вполне достаточно.
Надо вообще выбрать 2-3 самых удобных локации и там проводить олимпиады по очереди, инфраструктуру с нуля строить не надо, расходы на проведение станут минимальными.
+3
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GLW
Ответ ДМ-1чемпион
Походу Англия к этому времени, сможет проводить только соревнования по дайвингу! И это прекрасно! P. S. Теперь становится понятно, почему англосаксам так интересна территория России!
слава богу хоть кому то интересна эта территория,а то самим россяинам на неё чихать
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Skotinas
Ответ Спартак на месте
*В Антарктиде
Благодарю, поправил!
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Спартак на месте
Ответ Skotinas
к 2050 зимние игры только в Антарктиде
*В Антарктиде
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ДМ-1чемпион
Походу Англия к этому времени, сможет проводить только соревнования по дайвингу! И это прекрасно!
P. S.
Теперь становится понятно, почему англосаксам так интересна территория России!
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meot
Становится. Без мягкого знака‼️
Учитесь писать без ошибок
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Илья Ганин
Ещё один промывочный
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Veld
борода будет густая и всех накроет кверху мехом
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Маргарита В Сафронова
Россия точно сможет. И мы очень подумаем, звать ли недружественных.
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Evgueniy
Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день...
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MihuS
Бах- 🐔🐔🐔
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Зубы Дзюбы
Россия
Канада
США
Норвегия
Китай
Швейцария
Франция
Италия
Финляндия

Кто ещё?
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dimonivanov
Когда-то целые чемпионаты по хоккею на открытом воздухе проводили, а сейчас даже один такой матч в год это редкость. Люди как-нибудь адаптируются.
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юрий зайцев
К 2040 и Баха уже не будет)))
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Manowar66
Саудиты Катар и Эмираты наверняка не учел
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Донован хозяин НБА
Ответ Гусеконь
остальные забанят из-за несогласия с политикой США
И правильно сделают
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avcgloronalduMU
чушь все это, глобалисты навариваются на этой теме и гнобят фермеров
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Nikolay Kozlov
Ответ Kovka Gnutik
Да ладно! Там, где есть горы, там можно будет проводить всегда. Даже у нас в Сочи проводили. А горы к 2040 году никуда не денутся. Бах гонит пургу, впрочем, как всегда.
Предлагаете проводить в Гималаях?
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GLW
Ответ Kovka Gnutik
Да ладно! Там, где есть горы, там можно будет проводить всегда. Даже у нас в Сочи проводили. А горы к 2040 году никуда не денутся. Бах гонит пургу, впрочем, как всегда.
ну ну уже бывают зимы когда в альпах курорты не открываются , снега нет
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