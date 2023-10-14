Томас Бах об изменении климата: «К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах»
МОК сообщил, что к 2040 году только 10 стран смогут проводить турниры на снегу.
«К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах.
Из этого факта становиться еще очевиднее, что нам нужно как можно быстрее решать вопросы с тем, как изменение климата влияет на проведение Олимпийских игр.
Это очень комплексная проблема, так что нам нужно подойти к ней правильно. На это нам потребуется время. Это одна из причин, почему наша комиссия предложила в будущем разрешить проведение Олимпиад сразу в двух странах», – рассказал глава МОК Томас Бах.
МОК может разрешить проводить Олимпиады в двух странах уже для Игр-2030 и 2032.
Там, где есть горы, там можно будет проводить всегда.
Даже у нас в Сочи проводили.
А горы к 2040 году никуда не денутся.
Бах гонит пургу, впрочем, как всегда.
Или вы уже нас заранее отминусовали?
Надо вообще выбрать 2-3 самых удобных локации и там проводить олимпиады по очереди, инфраструктуру с нуля строить не надо, расходы на проведение станут минимальными.
P. S.
Теперь становится понятно, почему англосаксам так интересна территория России!
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Канада
США
Норвегия
Китай
Швейцария
Франция
Италия
Финляндия
Кто ещё?