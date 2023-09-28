Губерниев – Степановой: «По поводу пишущих коллег ты не права. Что до полемики с твоей начальницей-боярыней, лучше объясни все стене или потолку»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Губерниев обратился к Степановой после ее заявления о пишущих журналистах.

Степанова в колонке на «Матч ТВ» написала, что в не видит в российской спортивной журналистике профессионалов, «работающих в духе XXI века» (за исключением «Матч ТВ»). 

«Ника, по поводу пишущих коллег, ты не права! Есть блестящие, хорошо образованные и отлично работающие в 21-м веке профессионалы! В том числе и на сайте «Матча». Просто ты, Ника, попала под ауру телевидения всемогущего.

А я газеты и сайты спортивные читаю и часто наслаждаюсь прочитанным.

Что до полемики с твоей начальницей-боярыней из 1845 года, лучше объясни все стене или потолку – те быстрее поймут. 

А вот про шоуменов – то хорошо 💪», – написал Губерниев

Вероника Степанова: «Профессионалов, работающих в духе XXI века, в спортивной журналистике не вижу. За одним исключением – «Матч ТВ»

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4 комментария

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Михаил Опякин
Я не хочу в духе 21 века, я хочу просто профессионалов
+3
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Андоррский почтальон
Мимо фамилии Вяльбе Губерниев пройти не может.
+2
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Chinafon2012
Чума на оба ваши дома.
+1
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Лизавета Анна -Мария
Жуть. Просто жуть , до каких оскорблений опускается эта личность ( с маленькой буквы) по отношению к Вяльбе.
Ну почему в наш век это дозволено?!!! (
+1
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