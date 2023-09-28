Губерниев – Степановой: «По поводу пишущих коллег ты не права. Что до полемики с твоей начальницей-боярыней, лучше объясни все стене или потолку»
Губерниев обратился к Степановой после ее заявления о пишущих журналистах.
Степанова в колонке на «Матч ТВ» написала, что в не видит в российской спортивной журналистике профессионалов, «работающих в духе XXI века» (за исключением «Матч ТВ»).
«Ника, по поводу пишущих коллег, ты не права! Есть блестящие, хорошо образованные и отлично работающие в 21-м веке профессионалы! В том числе и на сайте «Матча». Просто ты, Ника, попала под ауру телевидения всемогущего.
А я газеты и сайты спортивные читаю и часто наслаждаюсь прочитанным.
Что до полемики с твоей начальницей-боярыней из 1845 года, лучше объясни все стене или потолку – те быстрее поймут.
А вот про шоуменов – то хорошо 💪», – написал Губерниев.
Вероника Степанова: «Профессионалов, работающих в духе XXI века, в спортивной журналистике не вижу. За одним исключением – «Матч ТВ»
Ну почему в наш век это дозволено?!!! (