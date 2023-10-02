Александр Легков: «Если бы в то время, когда я бегал, меня спросили, я бы не поменял гражданство. Сейчас у меня такое же мнение»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Лыжи

Александр Легков рассказал об отношении к переходам спортсменов в другие сборные.

«У каждого должно быть свое мнение. Пускай каждый сам принимает решение. Я могу говорить только за себя как спортсмен, который бегал на мировом уровне и сейчас завязал.

Если бы в то время, когда я бегал, меня спросили, я бы не поменял гражданство. Собственно, сейчас у меня такое же мнение. Другие спортсмены пускай отвечают сами за себя», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

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