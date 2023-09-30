Крянин о продлении отстранения лыжников: «Мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага и гимна нашей страны»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР FIS Сергей Крянин Лыжи

Сергей Крянин заявил, что лыжники не будут выступать на турнирах без флага России.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян.

«Когда мы вели определенные разговоры относительно участия в соревнованиях, то столкнулись с желанием многих профессионалов, чтобы наша страна была допущена к соревнованиям. Однако основные решения принимаются людьми с большим авторитетом, и их мнение мы увидели.

Добавлю, что мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага нашей страны и ее гимна. Считаем это категорически неприемлемым для себя.

Уверен, что на результатах наших лыжников данная ситуация никак не отразится. Наши ребята самые сильные в мире и в любой момент смогут это доказать на деле.

Основная задача сейчас заключается в том, чтобы правильно подготовиться к собственным соревнованиям и привлечь к ним как можно больше стран, чтобы создать хорошую конкурентную среду в том числе и для молодых ребят», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий