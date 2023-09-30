Крянин о продлении отстранения лыжников: «Мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага и гимна нашей страны»
Сергей Крянин заявил, что лыжники не будут выступать на турнирах без флага России.
Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян.
«Когда мы вели определенные разговоры относительно участия в соревнованиях, то столкнулись с желанием многих профессионалов, чтобы наша страна была допущена к соревнованиям. Однако основные решения принимаются людьми с большим авторитетом, и их мнение мы увидели.
Добавлю, что мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага нашей страны и ее гимна. Считаем это категорически неприемлемым для себя.
Уверен, что на результатах наших лыжников данная ситуация никак не отразится. Наши ребята самые сильные в мире и в любой момент смогут это доказать на деле.
Основная задача сейчас заключается в том, чтобы правильно подготовиться к собственным соревнованиям и привлечь к ним как можно больше стран, чтобы создать хорошую конкурентную среду в том числе и для молодых ребят», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
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