Крянин о продлении отстранения лыжников: «Мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага и гимна нашей страны»

Сергей Крянин заявил, что лыжники не будут выступать на турнирах без флага России.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта ( ) продлила отстранение россиян.

«Когда мы вели определенные разговоры относительно участия в соревнованиях, то столкнулись с желанием многих профессионалов, чтобы наша страна была допущена к соревнованиям. Однако основные решения принимаются людьми с большим авторитетом, и их мнение мы увидели.

Добавлю, что мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага нашей страны и ее гимна. Считаем это категорически неприемлемым для себя.

Уверен, что на результатах наших лыжников данная ситуация никак не отразится. Наши ребята самые сильные в мире и в любой момент смогут это доказать на деле.

Основная задача сейчас заключается в том, чтобы правильно подготовиться к собственным соревнованиям и привлечь к ним как можно больше стран, чтобы создать хорошую конкурентную среду в том числе и для молодых ребят», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России ( ).