Вероника Степанова ответила Вяльбе: «Разумеется, пишу не я. И бегу тоже не я – это все голограмма из «Матрицы», фикция, мираж»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова ответила Вяльбе на слова о том, что она не сама пишет колонки.

Ранее глава ФЛГР высказалась о медийной активности Степановой: «Она пишет не сама. Бывало так, что она «напишет», а когда ей задают вопрос на эту тему – даже смысл понять не может». 

«Пишу здесь, разумеется, не я. Я вообще не пишу, а также не появляюсь в телеэфире, не выступаю перед фанами.

И бегу, как вы уже поняли, тоже не я – это все голограмма из «Матрицы». Все мои многочисленные друзья и коллеги соврать не дадут – это фикция, мираж, Безруков в главной роли.

Для тех, кто способен воспринимать сарказм, добавлю пару слов. И спасибо за повод напомнить, зачем я вообще занимаюсь медийной деятельностью.

Во-первых, потому, что всегда считала профессионального спортсмена прежде всего шоуменом. Победы на лыжне, на поле или ковре – это всего один из факторов, повод, чтобы запомниться, но не причина.

Вспоминают и будут вспоминать Петтера Нортуга, Марит Бьорген (условно) большинство уже забыло. Угадайте, у кого я уроки беру? И изначально приняла правила этой игры: всем понравиться нельзя, важно понравиться целевой аудитории. <...>

Во-вторых, убеждена, что имею право. Не помню, чтобы когда-либо высказывалась о вещах, которые меня впрямую не касаются. Найдете – покажите! 

В-третьих, потому, что меня печалит состояние дел в российской журналистике, в частности в пишущей. Бывает, меня упрекают за какой-то квасной патриотизм.

Упреки не принимаю – я пишу и говорю о собственных ощущениях: например, условия для профессиональных тренировок в Малиновке или Тюмени сейчас действительно лучше, чем, условно говоря, в Рамзау или Тоблахе. <...> 

Не думаю, что такая откровенность сделает мою жизнь и карьеру легче. Но и смысла молчать не вижу. Само собой ничего к лучшему не изменится.

Поначалу даже среди близких мне людей было немало желающих отговорить. В духе «сиди тихо – не буди лихо». Это не я, никогда сидеть тихо не буду.

Знаете, у кого научилась? У Елены Вяльбе, которая не боялась конфликтов со своим начальством и делала на протяжении всей спортивной карьеры то и так, как считала нужным. И когда Олимпиаду пропустила из-за беременности, и когда взяла микрофон и публично осудила коллег по команде. 25+ лет прошло.

Кто сейчас этих коллег помнит, обсуждает? А вот Вяльбе во всех заголовках. Так что я довольно четко представляю, с кого делать жизнь – и всем советую», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...

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8 комментариев

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SkierNSK
Вот и ответ для Степановой написали🤣
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сервисник
Ответ Andreir888
Тонко как, не подкопаешься! Ваш ход, Елена Валерьевна!))
Но ведь пишет точно не она! С остальным согласен)
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Butkin
Судя по тексту, явно не сама Степанова пишет. Какой-то профессиональный журналист.
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Док Аксель
В этой связи мне вспоминаются вступительные экзамены в мединститут или экзамены на сессии, когда абитуриент или студент сумел со шпор написать на листок ответы на вопросы и сел перед экзаменатором отвечать, читая с листочка. Экзаменатор берёт листок, смотрит в него и говорит: " Это же вы написали?" -- Да. -- Ну рассказывайте своими словами. И всё, клиент поплыл. Так и со Степановой, её уровень интеллекта намного ниже написанного за неё текстов. А в прямом эфире, в диалоге на эти темы она и близко ничего подобного не скажет.
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арап Петра Великого
Тут уже сама не выберется. Необходима помощь специалистов, чтобы справиться с зависимостью и вернуться к полноценной жизни...
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Streetbor
мне нравится эта битва жабыvsгадюки, здесь нет достойных, просто нужно заспастись попкорном и смотреть ))
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Hardy
🤡🤡🤡
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