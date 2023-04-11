Елена Вяльбе: «Не обсуждаю Степанову ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени. Во многом не разделяю ее позиций, со многим смирилась»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Елена Вяльбе назвала «пустой тратой времени» обсуждения вокруг лыжницы Вероники Степановой.

– Что касается Вероники, то не обсуждаю ее ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени. Не чувствую обратной связи, поэтому не хочу.

– Не намерен нарушать личное пространство Степановой, но не влияет ли ее неспортивная активность на результаты?

– Это главное, что меня волнует в отношении любого спортсмена. Во многом не разделяю ее позиций, со многим смирилась. Человек живет на своей волне и считает себя правой.

Ради Бога, у нас не казарма. Жаль, но будет учиться на своих ошибках, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

12 комментариев

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Вечно в бане
Ответ Мари Хуан
А в чем у них позиции не совпадают?
Какую ягодицу нашего Владимира Владимировича дорогого любимого, целовать первой: правую или левую.
+4
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Ноу Нейм
Ответ Rygeek
Вот вернутся потом слесаря ваши обратно - они тебе хвост накрутят.
Без ножек и ручек крутить будет сложно
+1
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Rygeek
Ответ Щеглот
Непонятно только почему столь прожженая мадам так откровенно в пропаганду ударилась. Могла бы ведь наверное и потише сидеть. Неудобно ведь потом будет. Или она в наших мобиков верит? Так мобики - это слесаря и водилы с нашего завода. Зная их как облупленных я в них не верю ну вот вообще)
Вот вернутся потом слесаря ваши обратно - они тебе хвост накрутят.
0
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expertmer2020
У нас не казарма - но кто не с Вяльбе, тот предатель.
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Rygeek
Ответ Щеглот
Непонятно только почему столь прожженая мадам так откровенно в пропаганду ударилась. Могла бы ведь наверное и потише сидеть. Неудобно ведь потом будет. Или она в наших мобиков верит? Так мобики - это слесаря и водилы с нашего завода. Зная их как облупленных я в них не верю ну вот вообще)
А сам в мобики не желаешь?
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Щеглот
Ответ Россия будет свободной
Вяльбе, может, и не отличается особым умом, но инстинкт выживания отменно сигнализирует ей, с чем она может справиться, а что может ударить в ответ. Любого другого она просто вышвырнула бы из сборной. И даже неединичные примеры в истории есть. Но к чему ей конфликтовать с мощным госпропагандистским медиаканалом?
Непонятно только почему столь прожженая мадам так откровенно в пропаганду ударилась. Могла бы ведь наверное и потише сидеть. Неудобно ведь потом будет. Или она в наших мобиков верит? Так мобики - это слесаря и водилы с нашего завода. Зная их как облупленных я в них не верю ну вот вообще)
+3
-2
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Мерседес-Бендзь
Что это за черта русского народа!!!??? Готовы сожрать друг друга ни за что.
+2
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Россия будет свободной
Вяльбе, может, и не отличается особым умом, но инстинкт выживания отменно сигнализирует ей, с чем она может справиться, а что может ударить в ответ.
Любого другого она просто вышвырнула бы из сборной. И даже неединичные примеры в истории есть. Но к чему ей конфликтовать с мощным госпропагандистским медиаканалом?
+3
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Александра Стенмарк
Все мудро, Все по делу!
+3
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Щеглот
А в чем они не сошлись интересно? Кто лучше, да глубже если только :)
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Мари Хуан
А в чем у них позиции не совпадают?
+8
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sintenced
Жаба против гадюки, лыжная версия.
+6
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