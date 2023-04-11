Елена Вяльбе: «Не обсуждаю Степанову ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени. Во многом не разделяю ее позиций, со многим смирилась»

Елена Вяльбе назвала «пустой тратой времени» обсуждения вокруг лыжницы Вероники Степановой.

– Что касается Вероники, то не обсуждаю ее ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени. Не чувствую обратной связи, поэтому не хочу.

– Не намерен нарушать личное пространство Степановой, но не влияет ли ее неспортивная активность на результаты?

– Это главное, что меня волнует в отношении любого спортсмена. Во многом не разделяю ее позиций, со многим смирилась. Человек живет на своей волне и считает себя правой.

Ради Бога, у нас не казарма. Жаль, но будет учиться на своих ошибках, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать