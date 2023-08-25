Якимушкин о российских стартах: «Формат стал куда интереснее. Еще один вопрос: будет у нас трансляция на Кубках России или все как в том году – только основные старты»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Иван Якимушкин Лыжи

Лыжник Иван Якимушекин поделился ожиданиями от предстоящего сезона в России.

«Как по мне, формат стал действительно куда интереснее. Потому что, кроме первого этапа Кубка России, в каждом последующем нас ждет либо масс-старт, либо пасьют, либо скиатлон, а на некоторых этапах и по две «массовые» гонки.

Мне кажется, что это повысит интерес зрителей. И спортсменам будет куда интереснее – все-таки контактная борьба есть контактная борьба, и она всегда более интересна.

Наверное, теперь для всех остается два важных вопроса: какой будет система начисления очков за гонки и как будет формироваться общий зачет.

Ну и, конечно, еще один наш вопрос, который, мне кажется, всегда интересует зрителей, да и в принципе спортсменов: все-таки будет у нас трансляция на Кубках России или все же это будет в формате как в том году – только основные старты?», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам.

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