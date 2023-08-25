Лыжница Жолудева: «Пока все меньше и меньше хочется вернуться в биатлон. Но могла бы поучаствовать в соревнованиях ради удовольствия»

Российская лыжница Ольга Жолудева объяснила, почему ушла из биатлона.

Спортсменка с 2019 года выступает в лыжных гонках, где стала серебряным призером юниорского чемпионата мира-2021 в эстафете.

– Почему сначала выбрала биатлон?

– В биатлоне мне нравилось бегать на лыжах. Было интересно, успею ли отыграть на трассе штрафное время, полученное на рубеже. Из-за того, что финансирование биатлона в Карелии было лучше, я ездила больше по стартам в этом виде спорта.

Кстати, с первым тренером мы никогда не забывали про классический стиль. Мне всегда было интересно понять, получится ли у меня когда-нибудь поймать движения именно этим ходом.

– Сейчас бы смогла заявиться, например, на ЧР по биатлону, как это делала Екатерина Носкова, приехав на лыжный?

– Если такая возможность появится, мне было бы очень интересно, но не для того, чтобы выиграть что-то, а просто ради удовольствия. Но участвовать в биатлонных стартах я смогу только в том случае, если они не будут пересекаться с лыжными и мешать подготовке к какому-нибудь старту в лыжах.

Также существуют определенные сложности с оружием. Лыжнику поучаствовать в биатлонном старте гораздо сложнее, чем биатлонисту в лыжном. У нас не нужно никаких разрешений для участия в лыжах, только рус-пункты. А в биатлоне нужно разрешение на оружие. В общем, если появится такая возможность, я с удовольствием. У меня были мысли уже по поводу участия хотя бы в республиканских стартах у себя дома.

– Допускаешь, что однажды можешь пойти по пути Анны Грухвиной и Натальи Мекрюковой? Тем более у тебя есть преимущество – ты уже была в биатлоне.

– Честно, пока все меньше и меньше хочется вернуться. Я не знаю, почему так происходит, наверное, потому что мне все больше и больше нравятся лыжные гонки. Я не задумываюсь о том, что могу перейти в какой-то другой вид спорта, что могу вернуться в биатлон. Да, могла бы поучаствовать в соревнованиях по биатлону ради удовольствия, может, в рамках какой-то контрольной тренировки.

Так же и в триатлоне – он мне очень нравится. Всегда радуюсь, когда получается сбегать какой-то старт. Это интересно, но менять вид спорта полностью – пока точно нет. Еще слишком много задач, поставленных перед собой, не выполнено в лыжных гонках, – рассказала 21-летняя Жолудева.

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах