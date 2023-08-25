Лыжница Жолудева: «Пока все меньше и меньше хочется вернуться в биатлон. Но могла бы поучаствовать в соревнованиях ради удовольствия»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России чемпионат России Екатерина Носкова (Мошкова) Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ольга Жолудева Лыжи

Российская лыжница Ольга Жолудева объяснила, почему ушла из биатлона.

Спортсменка с 2019 года выступает в лыжных гонках, где стала серебряным призером юниорского чемпионата мира-2021 в эстафете.

– Почему сначала выбрала биатлон?

– В биатлоне мне нравилось бегать на лыжах. Было интересно, успею ли отыграть на трассе штрафное время, полученное на рубеже. Из-за того, что финансирование биатлона в Карелии было лучше, я ездила больше по стартам в этом виде спорта.

Кстати, с первым тренером мы никогда не забывали про классический стиль. Мне всегда было интересно понять, получится ли у меня когда-нибудь поймать движения именно этим ходом.

– Сейчас бы смогла заявиться, например, на ЧР по биатлону, как это делала Екатерина Носкова, приехав на лыжный?

– Если такая возможность появится, мне было бы очень интересно, но не для того, чтобы выиграть что-то, а просто ради удовольствия. Но участвовать в биатлонных стартах я смогу только в том случае, если они не будут пересекаться с лыжными и мешать подготовке к какому-нибудь старту в лыжах.

Также существуют определенные сложности с оружием. Лыжнику поучаствовать в биатлонном старте гораздо сложнее, чем биатлонисту в лыжном. У нас не нужно никаких разрешений для участия в лыжах, только рус-пункты. А в биатлоне нужно разрешение на оружие. В общем, если появится такая возможность, я с удовольствием. У меня были мысли уже по поводу участия хотя бы в республиканских стартах у себя дома.

– Допускаешь, что однажды можешь пойти по пути Анны Грухвиной и Натальи Мекрюковой? Тем более у тебя есть преимущество – ты уже была в биатлоне.

– Честно, пока все меньше и меньше хочется вернуться. Я не знаю, почему так происходит, наверное, потому что мне все больше и больше нравятся лыжные гонки. Я не задумываюсь о том, что могу перейти в какой-то другой вид спорта, что могу вернуться в биатлон. Да, могла бы поучаствовать в соревнованиях по биатлону ради удовольствия, может, в рамках какой-то контрольной тренировки.

Так же и в триатлоне – он мне очень нравится. Всегда радуюсь, когда получается сбегать какой-то старт. Это интересно, но менять вид спорта полностью – пока точно нет. Еще слишком много задач, поставленных перед собой, не выполнено в лыжных гонках, – рассказала 21-летняя Жолудева.

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий