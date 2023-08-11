Юлия Ступак поучаствовала в горном походе на Сахалине

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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак приняла участие в походе на 600-метровую гору в окрестностях Южно-Сахалинска.

Об этом сообщила пресс-служба Лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной, опубликовав несколько фото. Мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника.

Кроме Ступак в поход также отправились губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а также школьники, туристы и молодые спортсмены.

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