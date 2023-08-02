Наталья Непряева: «Не скажу, что мне с каждым годом легче. Нет такого спортсмена, который так натренирован, что ему все дается легко»

Лыжница Наталья Непряева рассказала о своих тренировках в межсезонье.

В июле на сборе группы Юрия Бородавко в Малиновке спортсменка выиграла личный спринт, а также гонки на 10 и 30 км в формате контрольных тренировок.

«Как бы ты ни был замотивирован на результат, на тренировке ты не выдашь таких эмоций и скоростей, как на соревнованиях.

Кто‑то, может быть, больше подвелся к этой гонке (30 км), кто‑то на усталости бежал. У всех разные планы, тренеры. До старта поставила цель, что буду тянуться за мужчинами – не за лидерами, а последними, юниорами. Так и получилось. В конце я «отвалилась», но достаточно хорошо провела гонку, проработалась, преодолела себя.

Есть такое понятие, как база, опыт. Не скажу, что мне с каждым годом легче, нет такого спортсмена, который так натренирован, что ему все дается легко. Это значит, что спортсмен стоит на месте», – рассказала олимпийская чемпионка.