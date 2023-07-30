Иверсен встречается с одной из богатейших женщин Норвегии: «Нам очень хорошо вместе»

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал об отношениях с одной из богатейших женщин Норвегии.

Спортсмен встречается с Беттиной Буруд – дочерью бывшего владельца сети супермаркетов Kiwi Пер-Эрика Буруда, который погиб в 2011 году в результате несчастного случая.

Беттине 23 года. В 2019-м издание Dagens Næringsliv назвало ее самым молодым миллиардером Норвегии.

«Нам очень хорошо вместе. Мы в отношениях уже два с половиной года», – подтвердил Иверсен.

На данный момент лыжник готовится к сезону вне сборной Норвегии.