Наталья Непряева: «В Малиновке удалось выдать эмоции и скорости, приближенные к гоночным»

Наталья Непряева поделилась впечатлениями от контрольных гонок сборной России в Малиновке.

Непряева одержала победы в гонке на 30 км и в спринте.

«Мы не в меньшем восторге, чем дети. Для контрольной тренировки это очень крутая организация. Рада, что для нас сделали такой фестиваль.

Мне удалось выдать те эмоции и скорости, приближенные к гоночным. Считаю, что все прошло на высшем уровне», — сказала Непряева.