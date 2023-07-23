Наталья Непряева: «В Малиновке удалось выдать эмоции и скорости, приближенные к гоночным»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Матч ТВ Лыжи

Наталья Непряева поделилась впечатлениями от контрольных гонок сборной России в Малиновке.

Непряева одержала победы в гонке на 30 км и в спринте. 

«Мы не в меньшем восторге, чем дети. Для контрольной тренировки это очень крутая организация. Рада, что для нас сделали такой фестиваль.

Мне удалось выдать те эмоции и скорости, приближенные к гоночным. Считаю, что все прошло на высшем уровне», — сказала Непряева.

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