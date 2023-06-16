Бородавко о сборе в Малиновке: «Это один из самых сложных месяцев подготовки. Но все стараются, никаких отклонений нет»

Тренер Юрий Бородавко рассказал о сборе российских лыжников в Малиновке.

Сбор группы Бородавко начался 7 июня. Ранее его спортсмены тренировались в Кисловодске.

– Все идет достаточно тяжело, это один из самых сложных месяцев подготовки. Спортсмены выполняют очень большой объем силовой работы. К тому же сейчас встали уже на лыжероллеры, а по времени тренировки очень длительные.

Все это очень тяжело для мышечной системы. Одна нагрузка накладывается на другую. Без этого никуда не прийти. Но все стараются, никаких отклонений нет. Все идет по плану.

– Тяжело в учении, легко в бою?

– Можно и так сказать. Нам нужно выполнить определенный объем работы перед тем, как перейти к скоростным работам. Необходимо создать хорошую базу, что впоследствии даст возможность легче перенести интервальные работы.

Скоростные работы планируем начать в следующем месяце. Часть здесь в Малиновке, часть в Раубичах, – рассказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

В группу тренера входят Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья Непряева и Алексей Червоткин, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.