Вероника Степанова: «Дочитываю актуальную книгу «Петр Великий. Деяния самодержца». Параллели на каждом шагу»

Лыжница Вероника Степанова рассказала, что читает книгу о Петре I.

«Я дочитываю актуальную книгу, в которой речь о сложных отношениях между Россией и Европой. Называется «Петр Великий. Деяния самодержца». Написана, кстати, американцем Робертом Масси. Актуальную, потому что параллели на каждом шагу.

320 лет назад тоже было две Европы: Масси убедительно рассказывает, как одна Европа просто обожала самую крупную «рок-звезду и инфлюенсера» того времени – шведского короля Карла XII. И помогала ему чем могла, чтобы «просвещенный монарх» разбил и уничтожил «эту ужасную Московию».

Главный интеллектуал Европы Готфрид Лейбниц сочинил в честь шведского короля стихотворение, в котором выражал надежду, что Карл XII победит Петра I и «отодвинет шведскую границу от Москвы до Амура». Стихотворение было тепло принято просвещенной европейской публикой, разумеется. Точнее, теми, кто себя таковой считал.

И была другая Европа. Та, откуда пришли работать и служить Петру и России Лефорт и Брюс, Гордон и Беринг (открывший миру Камчатку, если кто не помнит). Та Европа, которая хотела торговать и сотрудничать, не пытаясь свои взгляды навязывать, на равных.

Петр, кстати, не для того свою державу менял и перестраивал, чтобы завоевать кого-то. Вся его деятельность – это реализация плана выйти к морям для успешной торговли с остальным миром. На Черном море тогда не получилось – а вот на Балтике получилось, огромной ценой.

Вы думаете, Петр не понимал, что значительная часть тогдашних европейских элит его и Россию ненавидит, презирает, боится? Да плевал он на это с высоты своего роста – и оказался прав в итоге.

Победителей любят, а о проигравших забывают. И вот уже интеллектуал Лейбниц воспевает величие России, ее будущего и лично российского царя (еще не императора). Перестроился. При этом, похоже, не потеряв в уважении и влиянии на европейских современников.

По отношению к полезным иностранцам у Петра был простой и понятный и сейчас подход: вы не лезете в то, что вам не положено, не пытаетесь менять правовой порядок государства российского и религию – а мы даем вам заработать в обмен на ваши товары и, самое главное, знания.

А теперь скажите, как это отличается от предлагаемых нами сейчас условий?» – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».