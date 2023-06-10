Симен Крюгер обручился с лыжницей Кристине Туфте

Теги лыжные гонки светская хроника сборная Норвегии Симен Хегстад Крюгер Лыжи

Симен Крюгер рассказал о своей помолвке. Его избранницей стала 27-летняя лыжница Кристине Туфте.

«Мы уже давно вместе, и я подумал, что пришло время сделать еще один шаг вперед.

Во время прогулки мы сделали остановку, чтобы попить воды. Я подождал, пока никого не будет рядом, и ей это показалось очень странным.

А потом я опустился на колено и сделал предложение.

Она была очень счастлива и ответила, что согласна», – рассказал трехкратный чемпион мира.

Свадьба должна состояться в 2024 году. 

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