Симен Крюгер обручился с лыжницей Кристине Туфте

Симен Крюгер рассказал о своей помолвке. Его избранницей стала 27-летняя лыжница Кристине Туфте.

«Мы уже давно вместе, и я подумал, что пришло время сделать еще один шаг вперед.

Во время прогулки мы сделали остановку, чтобы попить воды. Я подождал, пока никого не будет рядом, и ей это показалось очень странным.

А потом я опустился на колено и сделал предложение.

Она была очень счастлива и ответила, что согласна», – рассказал трехкратный чемпион мира.

Свадьба должна состояться в 2024 году.