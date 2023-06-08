Халвор Эгнер Гранеруд упал на тренировке при тестировании нового комбинезона

Теги прыжки с трамплина происшествия FIS сборная Норвегии (прыжки с трамплина) Халвор Эгнер Гранеруд Лыжи

Норвежский прыгун с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд упал при тестировании новой экипировки.

С этого сезона Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) изменила правила применительно к комбинезонам для прыгунов на лыжах с трамплина: они должны плотнее прилегать к телу.

Норвежец упал на тренировке в Лиллехаммере, тестируя новый комбинезон.

«Я помню, что у меня исчезла правая лыжа, и не помню, как скатился с трамплина. Не знаю, потемнело ли у меня перед глазами из-за адреналина, или я просто потерял сознание

Было приятно услышать, что я ничего не сломал, просто получил синяки. Это проходит довольно быстро», – сказал Гранеруд.

Также он высказался о новых правилах относительно комбинезонов.

«Прыгать далеко станет опаснее. Нам нужно сильнее разогнаться, подняться выше и приземлиться жестче. Для той же самой длины прыжков.

Я не очень доволен этим. Я хочу, чтобы для меня все было максимально безопасно, чтобы я мог совершать как можно больше прыжков», – добавил спортсмен.

Гранеруд стал победителем общего зачета Кубка мира в прошедшем сезоне.

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