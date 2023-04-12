Федерация лыжного спорта Норвегии о допуске россиян: «Мы ведем диалог с FIS и другими странами. На данный момент не будем комментировать предлагаемые условия»

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Федерация лыжного спорта Норвегии ведет консультации с FIS об условиях допуска россиян.

«Норвежская федерация лыжного спорта внимательно следит за ситуацией. Мы ведем диалог с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и другими странами.

На данный момент мы не будем комментировать предлагаемые условия допуска», – говорится в заявлении норвежской организации.

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5 комментариев

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Слезы Светы Слепцовой
А толку обсуждать допуск российской лыжной сборной, если Бабе Лене нравится и в России, и пока FIS не извинится двухсоткратно на коленях вместе с Бахом, размахивая триколором, она не пустит спортсменов туда, а кто поедет — тот предатель? И вообще на клятом Западе все допингисты и русофобы, а в России проходят настоящие ЧМ и ОИ, о качестве проведения которых завидует весь мир, зачем ей этот ваш недоделанный Чемпионат Норвегии?
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Александра Стенмарк
Они будут предлагать условия, которые их устроят. Вопрос. Тогда зачем мы им нужны? Ответ. Не вы, а ваши деньги. Из-за отсутствия россиян они тоже терпят убытки. Плюс общая геополитическая обстановка склоняется в пользу /пусть и медленно/ России. Соскучились.
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Ольга Иванова
Торг не уместен, без РФ лыжи превращаются в помоййку!
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Владимир Мизгинов
будут торговаться вокруг допуска Большунова
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Назар Игорь
Астматики зашевелились.
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