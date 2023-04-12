Федерация лыжного спорта Норвегии о допуске россиян: «Мы ведем диалог с FIS и другими странами. На данный момент не будем комментировать предлагаемые условия»
Федерация лыжного спорта Норвегии ведет консультации с FIS об условиях допуска россиян.
«Норвежская федерация лыжного спорта внимательно следит за ситуацией. Мы ведем диалог с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и другими странами.
На данный момент мы не будем комментировать предлагаемые условия допуска», – говорится в заявлении норвежской организации.
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