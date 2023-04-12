Вяльбе о шоу-турнирах: «С биатлонистами у нас есть в планах провести совместное мероприятие. Летом пообщаемся и, возможно, что-то решим»

Елена Вяльбе рассказала о возможном шоу-турнире лыжников и биатлонистов.

– Федерация фигурного катания на коньках России в этом сезоне для привлечения внимания своих болельщиков проводила шоу-турниры. Лыжи не хотят пойти по пути фигуристов?

– У меня нет информации о том, насколько сильно загружены соревновательной деятельностью спортсмены Федерации фигурного катания на коньках. Что касается нас, то даже в отсутствие международных стартов наш внутренний календарь насыщен соревнованиями.

А между турнирами спортсмены должны иметь возможность тренироваться, у нас циклический вид спорта, где без тренировок обязательно потеряешь форму, какой бы ты ни был крутой физически.

Но с биатлонистами у нас есть в планах провести какое-то совместное мероприятие. Летом пообщаемся, и после того, как наши календари будут в целом сформированы, возможно, мы что-то решим.

Необходимо будет все четко проработать, чтобы у спортсменов была материальная заинтересованность приехать на это шоу-соревнование, в то же время это мероприятие должно остаться соревнованием, а не какой-то прогулкой, – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).