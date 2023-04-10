Алексей Червоткин: «Поставлю себе тройку за этот сезон. Мотивации без Кубка мира хватает, стараюсь бороться, с этим проблем нет»

Лыжник Алексей Червоткин оценил, как сложился для него сезон-2022/23

– Какую оценку поставите себе за сезон?

– По пятибалльной системе — тройку.

– Негусто. В чем причины?

– Оценивал в первую очередь результаты. На что был готов, на то и пробежал.

– Значит ли это, что надо что-то менять в подготовке?

– Нужен анализ, общение с тренером. Были и плюсы – три спринтерских финала. Но все «классикой». На дистанции неплохо давался «конек», а вот любимый классический ход не очень, что-то я все-таки растерял.

– Чем больше довольны в минувшем сезоне: спринтами или дистанционными гонками?

– Мы соревновались внутри страны, международных стартов не было, объективно оценивать сложно. Думаю, соревновательный уровень в какой-то степени упал.

– Общий?

– Говорю о себе.

– Вам хватает мотивации без Кубка мира?

– Вполне. Бегаю, участвую, стараюсь бороться, с этим проблем нет.

– Интересно олимпийскому чемпиону выходить на старт только в Кировске или Малиновке?

– На олимпийском золоте жизнь не заканчивается. Не понимаю людей, которые считают: выиграл Игры, всего достиг, теперь можно сидеть и почивать.

Не знаю, откуда берется такое отношение. Но каждый решает сам, у всех свои приоритеты в настоящем и будущем, – сказал .