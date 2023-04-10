Червоткин о рекомендациях МОК: «Многие зарубежные спортсмены тоже приписаны к армии. Одних отстранять, других оставлять – неправильно»
Лыжник Алексей Червоткин высказался об условиях МОК для допуска россиян на соревнования
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.
– Ваше воинское звание – капитан. Готовы к тому, что путь на международную арену для вас закрыт?
– У нас почти все спортсмены, не только лыжники, имеют отношение к ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и так далее. На данный момент все выглядит так, что путь закрыт, но это ведь не конец. Будут искать варианты решения.
Многие зарубежные спортсмены, если на то пошло, тоже приписаны к армии, участвуют в чемпионатах мира среди военнослужащих.
Одних отстранять, других оставлять – неправильно, надеюсь, что-то придумают. Просто сейчас этот вопрос настолько накален, что «гасят» именно нас.
– Футбол посматривает в сторону Азии. Для лыж это выход?
– В любом случае это движение в какую-то сторону. Но вряд ли в положительную. Конкуренция в Азии, к сожалению, несравнима с Европой, уровень будет падать. Почувствуем, что доминируем – не за кем будет тянуться и незачем расти, – сказал Червоткин.
Тогда да, неправильно их не отстранять.