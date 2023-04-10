Червоткин о рекомендациях МОК: «Многие зарубежные спортсмены тоже приписаны к армии. Одних отстранять, других оставлять – неправильно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Алексей Червоткин Лыжи

Лыжник Алексей Червоткин высказался об условиях МОК для допуска россиян на соревнования

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

– Ваше воинское звание – капитан. Готовы к тому, что путь на международную арену для вас закрыт?

– У нас почти все спортсмены, не только лыжники, имеют отношение к ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и так далее. На данный момент все выглядит так, что путь закрыт, но это ведь не конец. Будут искать варианты решения.

Многие зарубежные спортсмены, если на то пошло, тоже приписаны к армии, участвуют в чемпионатах мира среди военнослужащих.

Одних отстранять, других оставлять – неправильно, надеюсь, что-то придумают. Просто сейчас этот вопрос настолько накален, что «гасят» именно нас.

– Футбол посматривает в сторону Азии. Для лыж это выход?

– В любом случае это движение в какую-то сторону. Но вряд ли в положительную. Конкуренция в Азии, к сожалению, несравнима с Европой, уровень будет падать. Почувствуем, что доминируем – не за кем будет тянуться и незачем расти, – сказал Червоткин. 

1 комментарий

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encaro_one
К российской армии приписаны?
Тогда да, неправильно их не отстранять.
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