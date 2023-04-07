Наталья Непряева: «Абсолютно недовольна самочувствием. Надеюсь, что дальше я буду набирать кондиции и будет легче»

Лыжница Наталья Непряева заявила, что недовольна своим самочувствием

Сегодня в финале Кубка России в Кировске Непряева победила в классической «разделке» на 10 км, разделив первое место с Анастасией Прокофьевой. Обе спортсменки показали одинаковое время.

«Абсолютно недовольна самочувствием. Не в моем стиле жаловаться, но я не довольна ни лыжами, ни самочувствием. Надеюсь, что дальше я буду набирать кондиции и будет легче.

Тяжело сложилась гонка для меня. Скорее всего, это из‑за большого пропуска. Если завтра будет лучше – то хорошо.

Конечно, на трассе есть участки, особенно на второй половине круга, где можно восстановиться. Последние три километра относительно пологие», – рассказала Непряева.

«Часто такое (одинаковое время на финише – Sports.ru) бывало на Кубке мира. На прошлой Олимпиаде давали две бронзы в «разделке», по‑моему. Двум первым местам все будут счастливы и рады», – отметила лыжница.