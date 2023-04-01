Червоткин об Олимпиаде-2018: «Эстафету я еще года три вспоминал. Мой этап стал самым провальным»

Алексей Червоткин высказался о своем «провале» на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

– Олимпиаду 2018 года принято считать некой трагической страницей в истории российского спорта, поскольку в Пхенчхан не смогли поехать такие звезды лыжных гонок, как Никита Крюков, Александр Легков, Сергей Устюгов, но, с другой стороны, именно те Игры сформировали совсем молодую команду, которая блистает сейчас. А как воспринимали ту ситуацию вы? Как великий шанс?

– Сначала, когда готовился к Играм, – да. Но потом очень сильно переболел, и на Олимпиаде у меня вообще ничего не получилось, откровенно говоря. После болезни и курса лечения на подготовку к первому старту оставалось буквально 20 дней, может, даже чуть меньше.

Не то чтобы я заранее настраивал себя на провал, но надеялся, что в эстафете смогу выступить более качественно и более достойно. Увы. Многие соперники, которые бежали со мной, были в звенящей форме. И вышло так, что мой этап в эстафете стал самым провальным.

– Вы бежали на третьем этапе с Крюгером и проиграли ему почти 50 секунд. За год до тех Игр похожим образом проиграли свой эстафетный этап Мартину Сундбю на чемпионате мира в Лахти. И даже сказали на финише норвежским журналистам, что упустили золото для России. До сих пор так считаете, или то была сиюминутная эмоция?

– Если посмотреть протокол гонки, так оно и есть. Сундбю от меня отбежал на 18 секунд, и этого хватило норвежцам для победы (сборная России в итоге финишировала второй – Sports.ru). То есть, по сути, наш проигрыш случился исключительно на моем этапе. От Андрея Ларькова, Саши Бессмертных и Сереги Устюгова соперники не отбегали.

– Эстафетные неудачи долго сидят в голове?

– Ну как сказать... Переживаешь в любом случае. Не сказать, что постоянно об этом думаешь, но мысли проскакивают время от времени. Олимпийскую эстафету в Корее я еще года три после тех Игр вспоминал. Понятно, что эти мысли не навсегда и нужно уметь отпускать такие моменты. Но бывает очень сложно, – рассказал российский лыжник.