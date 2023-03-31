Генпродюсер «Матч ТВ» о показе российских лыж: «Не договорились изначально, но сейчас получилось. Права были не у федерации, а у контрагента»

Теги телевидение лыжные гонки ФЛГР Александр Тащин Матч ТВ Телеспорт Лыжи

В «Матч ТВ» заявили, что рейтинги лыжных трансляций в России сопоставимы с биатлоном.

По ходу сезона телеканал получил права на показ внутрироссийских соревнований по лыжным гонкам, включая чемпионат России и турнир «Чемпионские высоты».

«В целом нас устраивают цифры, которые мы получили. Они наравне с биатлоном», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) перед началом сезона продала права на показ своих соревнований «Телеспорту», соглашение действует до 2025 года.

«Права были не у федерации, а у контрагента. Не договорились изначально, но сейчас получилось.

Сложно ли было? По-разному, процесс всегда непростой, всегда с разным результатом, но в итоге по этим важным для лыжного мира событиям мы смогли договориться», – отметил Тащин.

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

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5 комментариев

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Andreir888
Разум всё-таки победил! Спасибо всем причастным!
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Евгений Игнатович
Поторговались и сошлись? Или пендель прилетел сверху?
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Евгений Игнатович
Ответ Gondeira
О как. А че ж губерник вопил: Вяльбе!! Вяльбе!!! Если именно Матч-ТВ НЕ СМОГ договориться с правообладателем?
Так на то он и губашлеп, чтоб вопить.
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Lenhen
Друзья, предлагаю смотреть лыжи только на Матче (звук будем выключать) и задавить по просмотрам биатлон. Назло враГу.
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Gondeira
О как. А че ж губерник вопил: Вяльбе!! Вяльбе!!!
Если именно Матч-ТВ НЕ СМОГ договориться с правообладателем?
+1
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+1
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