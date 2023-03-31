Генпродюсер «Матч ТВ» о показе российских лыж: «Не договорились изначально, но сейчас получилось. Права были не у федерации, а у контрагента»
В «Матч ТВ» заявили, что рейтинги лыжных трансляций в России сопоставимы с биатлоном.
По ходу сезона телеканал получил права на показ внутрироссийских соревнований по лыжным гонкам, включая чемпионат России и турнир «Чемпионские высоты».
«В целом нас устраивают цифры, которые мы получили. Они наравне с биатлоном», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) перед началом сезона продала права на показ своих соревнований «Телеспорту», соглашение действует до 2025 года.
«Права были не у федерации, а у контрагента. Не договорились изначально, но сейчас получилось.
Сложно ли было? По-разному, процесс всегда непростой, всегда с разным результатом, но в итоге по этим важным для лыжного мира событиям мы смогли договориться», – отметил Тащин.
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
Если именно Матч-ТВ НЕ СМОГ договориться с правообладателем?