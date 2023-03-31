Генпродюсер «Матч ТВ» о показе российских лыж: «Не договорились изначально, но сейчас получилось. Права были не у федерации, а у контрагента»

В «Матч ТВ» заявили, что рейтинги лыжных трансляций в России сопоставимы с биатлоном.

По ходу сезона телеканал получил права на показ внутрироссийских соревнований по лыжным гонкам, включая чемпионат России и турнир «Чемпионские высоты».

«В целом нас устраивают цифры, которые мы получили. Они наравне с биатлоном», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) перед началом сезона продала права на показ своих соревнований «Телеспорту», соглашение действует до 2025 года.

«Права были не у федерации, а у контрагента. Не договорились изначально, но сейчас получилось.

Сложно ли было? По-разному, процесс всегда непростой, всегда с разным результатом, но в итоге по этим важным для лыжного мира событиям мы смогли договориться», – отметил Тащин.

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