Норвежская лыжница Рагнхиль Хага завершила спортивную карьеру

Лыжница Рагнхиль Хага объявила о завершении спортивной карьеры.

32-летняя норвежка – двукратная олимпийская чемпионка. Она победила в Пхенчхане-2018 в гонке на 10 км, а также в составе команды в эстафете.

«После чемпионата Норвегии мое время в качестве действующей спортсменки закончилось. Я чувствую, что нужны перемены в жизни, хотя в то же время мне грустно.

С нетерпением жду возможности найти новые цели, а также проводить больше времени дома с теми, кто поддерживал меня на протяжении всей моей лыжной карьеры.

Я буду скучать по крепким объятиям после гонок, по веселью, когда мы жили в одной комнате на сборах, по совместному преодолению длинных трасс под дождем и ветром. Я многому научилась, многое испытала и многого достигла с тех пор, как впервые встала на лыжи. Никогда не забуду мой путь к олимпийскому золоту.

Огромное спасибо моей семье, всем тренерам, смазчикам, друзьям, болельщикам, клубам, командам, олимпийскому комитету и национальной сборной за это путешествие», – написала лыжница в соцсети.