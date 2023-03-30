Норвежская лыжница Рагнхиль Хага завершила спортивную карьеру

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Рагнхиль Хага Лыжи

Лыжница Рагнхиль Хага объявила о завершении спортивной карьеры.

32-летняя норвежка – двукратная олимпийская чемпионка. Она победила в Пхенчхане-2018 в гонке на 10 км, а также в составе команды в эстафете. 

«После чемпионата Норвегии мое время в качестве действующей спортсменки закончилось. Я чувствую, что нужны перемены в жизни, хотя в то же время мне грустно.

С нетерпением жду возможности найти новые цели, а также проводить больше времени дома с теми, кто поддерживал меня на протяжении всей моей лыжной карьеры.

Я буду скучать по крепким объятиям после гонок, по веселью, когда мы жили в одной комнате на сборах, по совместному преодолению длинных трасс под дождем и ветром. Я многому научилась, многое испытала и многого достигла с тех пор, как впервые встала на лыжи. Никогда не забуду мой путь к олимпийскому золоту.

Огромное спасибо моей семье, всем тренерам, смазчикам, друзьям, болельщикам, клубам, командам, олимпийскому комитету и национальной сборной за это путешествие», – написала лыжница в соцсети.

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3 комментария

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Andreir888
Хорошая карьера! Олимпионик - это круто! Успехов в мирной жизни!
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Enry
Ответ Грюденфельдер
Прощай Рангхильд удачи! Хорошая точка поставлена победой в первой оффициальной гонке на 50 км !
Ещё и на домашнем этапе, вообще сказка!
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Грюденфельдер
Прощай Рангхильд удачи! Хорошая точка поставлена победой в первой оффициальной гонке на 50 км !
+1
0
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