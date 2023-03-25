Вяльбе о словах Пеклецовой про отсутствие мест для тренировок в Вологде: «Тренер накручивает ее, а она глупая, чтобы фильтровать свои заявления»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Алина Пеклецова Лыжи

Елена Вяльбе назвала глупой лыжницу Алину Пеклецову.

Спортсменка рассказала об отсутствии мест для тренировок лыжников в Вологде.

«Да, там нет такого центра, как в Тюмени. Но я не хочу, чтобы в каждом регионе у нас был такой центр. Тогда мы не сможем все эти центры окучивать, чтобы в каждом проводили соревнования. Нужно быть объективным.

Девочка молодая, не совсем все понимает. Ее тренер накручивает ее, а она глупая, чтобы фильтровать свои заявления», – сказала глава ФЛГР.

Алина Пеклецова: «Нынешнему руководству Вологды нет никакого дела до лыжных гонок. Лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

10 комментариев

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Щеглот
Лучше бы свои заявления фильтровала, умняша, а то наговорила на днях такого, что хоть святых выноси . Гнать ее срочно взашей, этот горе-дипломат угробит карьеры.
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александр
У нас в большинстве регионах похожие ситуации, но выходят Большуновы, Спицовы, Устюговы, Седовы, Непряевы и многие другие, но таких жалоб ни от кого. И почему должна отвечать за это Вяльбе на "МАТЧ ТВ".
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Oleg152762
Ответ ibra875
такое ощущение, что ЕВ начинает попросту надоедать управлять лыжами. Может именно навороченный центр и не нужен, но элементарно места для тренировок с добротным рельефом должны быть
Так она что ли их окучивает? (Хоть бы и навороченные центры). Содержит всё это хозяйство регион. И если регион посчитает, что комплексу быть, тут от Вяльбе ничего не зависит.
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Jon Anderson
Обoрзевшая хабaлка
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Грюденфельдер
Ребёнок не говорил о лыжном комплексе а об обычной петле. Вяльбе вообще слушает? , и если нечего сказать или не в её ведомстве вопрос лучше молчать
+4
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Игорь Мельников
Как можно так не уважать своих спортсменов. Могла бы озвучить как- то помягче.
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Anouck
С огромным уважением отношусь к Вяльбе, и как к лыжнице, и как к руководителю успешной федерации, но сказанное выше - это уже перебор. Алина не просила такой центр как в Тюмени, просто там, где раньше была трасса на которую был заезд со стадиона, сейчас понастроили домов. Ещё год-два назад такой проблемы не было. Отец нас с мамой возил туда, когда на реке лёд вставал. Сейчас приходится таскаться в сторону Семенково. И если для любителей - это в общем-то не такая проблема, то профи-то тренируются каждый день. Та же речка им не покатит с точки зрения рельефа. А до музея и поселка с закосом на аутентичность ещё доехать нужно.

Вяльбе так говорит о влиянии на Алину слов тренера, словно это, блин, какое-то преступление. Кого она должна слушать? Губернатора? Мэра? Или всё-таки тренера. Нужно понимать, что большинство учителей и тренеров искренне любят своё дело и идут в эти профессии точно не за длинным рублём. И если дело всей твоей жизни внезапно становится никому не нужно, а оно не нужно раз с ним поступают вот так, ни один нормальный человек молчать не станет.
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Лизавета Анна -Мария
Типа: "Фильтруй базар!"- так, Елена Валерьевна?!(
Речь ведь идёт о местах тренировок для лыжников, а не о проведении соревнований, разве не так? И зачем оскорблять спортсменку? ((
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Ярик01
Пеклецова конкретные претензии с подробным описанием озвучила, Вяльбе ответила хамством.
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ibra875
такое ощущение, что ЕВ начинает попросту надоедать управлять лыжами. Может именно навороченный центр и не нужен, но элементарно места для тренировок с добротным рельефом должны быть
+13
0
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