Вяльбе о словах Пеклецовой про отсутствие мест для тренировок в Вологде: «Тренер накручивает ее, а она глупая, чтобы фильтровать свои заявления»
Елена Вяльбе назвала глупой лыжницу Алину Пеклецову.
Спортсменка рассказала об отсутствии мест для тренировок лыжников в Вологде.
«Да, там нет такого центра, как в Тюмени. Но я не хочу, чтобы в каждом регионе у нас был такой центр. Тогда мы не сможем все эти центры окучивать, чтобы в каждом проводили соревнования. Нужно быть объективным.
Девочка молодая, не совсем все понимает. Ее тренер накручивает ее, а она глупая, чтобы фильтровать свои заявления», – сказала глава ФЛГР.
Алина Пеклецова: «Нынешнему руководству Вологды нет никакого дела до лыжных гонок. Лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»
Вяльбе так говорит о влиянии на Алину слов тренера, словно это, блин, какое-то преступление. Кого она должна слушать? Губернатора? Мэра? Или всё-таки тренера. Нужно понимать, что большинство учителей и тренеров искренне любят своё дело и идут в эти профессии точно не за длинным рублём. И если дело всей твоей жизни внезапно становится никому не нужно, а оно не нужно раз с ним поступают вот так, ни один нормальный человек молчать не станет.
Речь ведь идёт о местах тренировок для лыжников, а не о проведении соревнований, разве не так? И зачем оскорблять спортсменку? ((