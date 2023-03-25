Вяльбе о словах Пеклецовой про отсутствие мест для тренировок в Вологде: «Тренер накручивает ее, а она глупая, чтобы фильтровать свои заявления»

назвала глупой лыжницу .

Спортсменка рассказала об отсутствии мест для тренировок лыжников в Вологде.

«Да, там нет такого центра, как в Тюмени. Но я не хочу, чтобы в каждом регионе у нас был такой центр. Тогда мы не сможем все эти центры окучивать, чтобы в каждом проводили соревнования. Нужно быть объективным.

Девочка молодая, не совсем все понимает. Ее тренер накручивает ее, а она глупая, чтобы фильтровать свои заявления», – сказала глава ФЛГР.

Алина Пеклецова: «Нынешнему руководству Вологды нет никакого дела до лыжных гонок. Лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»