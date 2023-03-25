Елена Вяльбе: «Сожалею, что Кулешова допустила в свое время ошибку и пыталась уйти. Она сама это понимает, но время уже не повернуть вспять»

прокомментировала победу в марафоне на чемпионате России.

– Настя Кулешова впервые после своего возвращения одержала такую победу. Рады за нее?

– Это была бы Маша, Настя, Света, Майя – для меня нет такого, что я за кого‑то буду больше радоваться или меньше. Самой Кулешовой эта победа придаст больше уверенности.

Победа на чемпионате России, конечно, дает уверенность. Я очень сожалею, что она допустила в свое время такую ошибку и пыталась уйти. Думаю, она, безусловно, сама это понимает, но время уже не повернуть вспять.

– Какие‑то неожиданности были сегодня?

– Кроме Аленки Барановой, все те, кто бегают длинные дистанции, они и были в лидерах. Не получилось у Кати Смирновой сегодня. Видимо, усталость сказалась, или уже просто не настроилась на эту гонку.

Человек устает, мы же не роботы, программа у нас серьезная. И Смирнова в каждой гонке боролась за победу здесь, – сказала Вяльбе.

«Маша Истомина допустила ошибку в гонке – ей нужно было пить вообще в середине гонки. А она решила ближе к концу, и это получилось во вред. Она согласилась с этим. Пару раз Маша не попила, и я подумала, интересно, она пила вообще.

А так она бы не отпустила Кулешову. Они обе сильные спринтерши, и вся разборка могла быть уже на финише. В целом хорошая, красивая борьба получилась сегодня.

Девчонки в шестерке боролись до последнего. с дальних мест выбралась на пятое», – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».