Елена Вяльбе: «Сожалею, что Кулешова допустила в свое время ошибку и пыталась уйти. Она сама это понимает, но время уже не повернуть вспять»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Анастасия Кулешова (Седова) Юлия Ступак (Белорукова) Мария Истомина Екатерина Смирнова Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала победу Анастасии Кулешовой в марафоне на чемпионате России.

– Настя Кулешова впервые после своего возвращения одержала такую победу. Рады за нее?

– Это была бы Маша, Настя, Света, Майя – для меня нет такого, что я за кого‑то буду больше радоваться или меньше. Самой Кулешовой эта победа придаст больше уверенности.

Победа на чемпионате России, конечно, дает уверенность. Я очень сожалею, что она допустила в свое время такую ошибку и пыталась уйти. Думаю, она, безусловно, сама это понимает, но время уже не повернуть вспять.

– Какие‑то неожиданности были сегодня?

– Кроме Аленки Барановой, все те, кто бегают длинные дистанции, они и были в лидерах. Не получилось у Кати Смирновой сегодня. Видимо, усталость сказалась, или уже просто не настроилась на эту гонку.

Человек устает, мы же не роботы, программа у нас серьезная. И Смирнова в каждой гонке боролась за победу здесь, – сказала Вяльбе.

«Маша Истомина допустила ошибку в гонке – ей нужно было пить вообще в середине гонки. А она решила ближе к концу, и это получилось во вред. Она согласилась с этим. Пару раз Маша не попила, и я подумала, интересно, она пила вообще.

А так она бы не отпустила Кулешову. Они обе сильные спринтерши, и вся разборка могла быть уже на финише. В целом хорошая, красивая борьба получилась сегодня.

Девчонки в шестерке боролись до последнего. Юлия Ступак с дальних мест выбралась на пятое», – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

1 комментарий

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imaxim
Седова и Истомина спринтеры? Это анекдот такой?
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