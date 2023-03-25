Глава Федерации сноуборда России: «Не буду участвовать в заседании комитета FIS, если в очном формате это сделать не позволяют»

Теги сноуборд Денис Тихомиров FIS ФСР Лыжи

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что не будет удаленно участвовать в заседании FIS.

Ранее FIS предложила российской делегации не приезжать на заседание в хорватском Дубровнике, а принять участие онлайн.

«Я не буду участвовать в начале мая в заседании комитета FIS, в который вхожу.

Поддерживаю Елену Валерьевну Вяльбе, нам не стоит участвовать, если не позволяют сделать это в очном формате», – сказал Тихомиров.

Федерация лыжных гонок России не примет участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике

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