Глава Федерации сноуборда России: «Не буду участвовать в заседании комитета FIS, если в очном формате это сделать не позволяют»
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что не будет удаленно участвовать в заседании FIS.
Ранее FIS предложила российской делегации не приезжать на заседание в хорватском Дубровнике, а принять участие онлайн.
«Я не буду участвовать в начале мая в заседании комитета FIS, в который вхожу.
Поддерживаю Елену Валерьевну Вяльбе, нам не стоит участвовать, если не позволяют сделать это в очном формате», – сказал Тихомиров.
Федерация лыжных гонок России не примет участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике
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