Вероника Степанова: «Видимо, на Кубок мира мы в ближайшее время не попадем. Да знаете, и фиг с ним, как говорится»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему Россию не допустят к Кубку мира.

«Видимо, на Кубок мира мы в ближайшее время все-таки не попадем. Год назад шансов было больше, но сейчас противники нашего участия укрепили влияние. Я считаю, что дело в бесконечной кампании против всего российского в западных СМИ.

Если бы они в том же ключе американцев или израильтян «освещали», то скандинавские спортсмены и с ними соревноваться отказывались бы. Как очень точно высказался в одном из интервью мой тренер Егор Сорин: «Если бы я такое читал и слушал каждый день, я бы тоже был против участия России».

Даже если Международный олимпийской комитет (МОК) наконец признает, что был не прав изначально, и пригласит нас вернуться, в лыжных гонках это мало что изменит. Примерно две трети всех стран-членов МОК – за участие России, но лыжных стран среди них практически нет.

Даже если МОК все-таки выдаст рекомендацию снять ограничения, для нас, российских лыжников, это станет лишь моральной победой», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

«В общем, Кубка мира-2023/24 мы не увидим. Да знаете, и фиг с ним, как у нас порой говорится. Никак не могу понять, почему я должна расстраиваться.

От того, что глухую финскую деревню не увижу? Я в таких деревнях была, жила, тренировалась уже не один десяток раз», – добавила она.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

52 комментария

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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
начала понимать, что пора заканчивать с лыжами и двигаться дальше по карьерной лестнице...)
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Kestutis Ceponis
Даже самые тупые спортсмены начинают понимать, что МОК их обманывает уже более полугода.
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Ярик01
Услышала, что фильтрацию выступающих за войну будут производить, поняла, что КМ и до конца карьеры не светит.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Pikachu Pikachu
Оговорюсь, мужские лыжи. В женских лыжах высокая конкуренция, большое разнообразие стран.
Безусловно
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Alestern
Ответ nnn4404
вот ее я пойму, ей за это какая-то выгода есть, а вот тебя я не понимаю ты то что с этого имеешь?
Если ты задаешь такие наивные вопросы, то и смысла нет на них отвечать. Включай мозги , хотя бы иногда.
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ dalmolchun
кто о чём, а вы о туалетах.
так то это важный аспект комфортной жизни)
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Pikachu Pikachu
Ответ Alexandr Tarakanoff
Плюсую. Однако же, стоит отметить, что лыжи, в отличие от того же биатлона, очень сильно теряют в смотрибельности без наших. Поэтому, если кто-то из наших топов окажется на международной арене без флага или под чужим, лично я против не буду. Неприятно будет? Наверно. Но смотреть будет в разы интереснее. Персонажей типа Степановой или Большунова мы конечно же не увидим. Но кто знает. От переобувочной никто не застрахован.
Оговорюсь, мужские лыжи. В женских лыжах высокая конкуренция, большое разнообразие стран.
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Zhdanov_S
Немедленно устроить ведущей пропагандон-передач на срачТВ
ну а что, карьеру можно заканчивать, пора в телек или думу
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Viks
Ответ dalmolchun
кто о чём, а вы о туалетах.
Об уровне жизни.
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Alestern
Ответ Alexandr Tarakanoff
Плюсую. Однако же, стоит отметить, что лыжи, в отличие от того же биатлона, очень сильно теряют в смотрибельности без наших. Поэтому, если кто-то из наших топов окажется на международной арене без флага или под чужим, лично я против не буду. Неприятно будет? Наверно. Но смотреть будет в разы интереснее. Персонажей типа Степановой или Большунова мы конечно же не увидим. Но кто знает. От переобувочной никто не застрахован.
То есть, тебе лишь бы было интересно смотреть.. а то, что твою страну унижают (так просто, по беспределу, по национальному признаку), заставляя выступать под белой тряпкой и т.д., тебя нисколько не волнует?!.. надеюсь тебе подобных не очень много.
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Варлампий Варлампий
как же у этих скрепоносных рабов пуканы то горят....фиг с ним, а в каждом сообщении сквозит "дяденьки, возьмите меня на КМ, я королева и достойна большего, чем катать чемпионаты и кубки россии, которые пропускаю"
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ksn 1979
Ответ Alena Kostornaia
Стадия принятия близка:))) Пока россияне массово не осудят сво, их нигде не будет:)
Мне кажется, что не так уж и близко эта стадия.
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Rygeek
Ответ Olga.t
Степанова смирилась с неизбежным... Больше не будет говорить, что ей иностранные лыжницы пишут слова поддержки, теперь она будет только плеваться ядом в "недругов". При этом станет уверять, что не бомбит у неё)
Плюются ядом как раз они: Фоссесхольм, Сван и пр.
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nnn4404
Ответ Alestern
Умничка… всё правильно понимает о происходящем.
вот ее я пойму, ей за это какая-то выгода есть, а вот тебя я не понимаю ты то что с этого имеешь?
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ksn 1979
Ответ Chenodral
Надо внутри страны спорт развивать, общенациональные соревнования. В США есть бейсбол, NFL, которые внутри страны безумно популярны, а за пределами почти никому не нужны. Монополия на спорт у различных федераций. Сделайте свою монополию на спорт, сделайте крутые внутренние соревнования, престижные, зрелищные. Тогда международные не будут играть такой роли как сейчас.
Кто всем этим будет заниматься и за чей счёт будет этот банкет?
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Геннадий Томилин
А почему другие должны расстраиваться?
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dalmolchun
Ответ Viks
"глухую финскую деревню не увижу? Я в таких деревнях была, жила" --- А тёплый туалет у тебя там был?
кто о чём, а вы о туалетах.
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papadok
А мне так нравятся финские деревушки - нравятся неброско окрашенные домики без идиотских зАмковых имитаций, и без трехметровых заборов, нравится порядок на дорогах и неторопливость жизни, нравится, что не принято включать на озере сабвуфер в час ночи, и туалеты чистые и с запасом бумаги в глухом лесу на туристических тропах тоже, кстати, нравятся. И лыжные трассы с фонарями и предупреждающими знаками. Хаять то, что тебе недоступно - банальная шариковщина.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Pikachu Pikachu
Ну и ладушки. Все счастливы. Я смогу смотреть КМ без Степановой и Большунова, а зетанутые смогут смотреть на своих любимцев без проклятых натовцев
Плюсую. Однако же, стоит отметить, что лыжи, в отличие от того же биатлона, очень сильно теряют в смотрибельности без наших. Поэтому, если кто-то из наших топов окажется на международной арене без флага или под чужим, лично я против не буду. Неприятно будет? Наверно. Но смотреть будет в разы интереснее. Персонажей типа Степановой или Большунова мы конечно же не увидим. Но кто знает. От переобувочной никто не застрахован.
+1
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Alestern
Умничка… всё правильно понимает о происходящем.
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Дэннис Молинарев
Забыла добавить, что мы ни на кого не нападали…
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Olga.t
Степанова смирилась с неизбежным...
Больше не будет говорить, что ей иностранные лыжницы пишут слова поддержки, теперь она будет только плеваться ядом в "недругов".
При этом станет уверять, что не бомбит у неё)
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peantros1963
Глухая финская деревня как-то очень отличается от глухой российской деревни.
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Alena Kostornaia
Ответ Chenodral
Надо внутри страны спорт развивать, общенациональные соревнования. В США есть бейсбол, NFL, которые внутри страны безумно популярны, а за пределами почти никому не нужны. Монополия на спорт у различных федераций. Сделайте свою монополию на спорт, сделайте крутые внутренние соревнования, престижные, зрелищные. Тогда международные не будут играть такой роли как сейчас.
:)))) Только для этоого надо быть мировой державой как сша а не отсталой страной как Россия
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Zhdanov_S
Немедленно устроить ведущей пропагандон-передач на срачТВ
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