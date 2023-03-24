Вероника Степанова: «Видимо, на Кубок мира мы в ближайшее время не попадем. Да знаете, и фиг с ним, как говорится»

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему Россию не допустят к Кубку мира.

«Видимо, на Кубок мира мы в ближайшее время все-таки не попадем. Год назад шансов было больше, но сейчас противники нашего участия укрепили влияние. Я считаю, что дело в бесконечной кампании против всего российского в западных СМИ.

Если бы они в том же ключе американцев или израильтян «освещали», то скандинавские спортсмены и с ними соревноваться отказывались бы. Как очень точно высказался в одном из интервью мой тренер Егор Сорин: «Если бы я такое читал и слушал каждый день, я бы тоже был против участия России».

Даже если Международный олимпийской комитет (МОК) наконец признает, что был не прав изначально, и пригласит нас вернуться, в лыжных гонках это мало что изменит. Примерно две трети всех стран-членов МОК – за участие России, но лыжных стран среди них практически нет.

Даже если МОК все-таки выдаст рекомендацию снять ограничения, для нас, российских лыжников, это станет лишь моральной победой», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

«В общем, Кубка мира-2023/24 мы не увидим. Да знаете, и фиг с ним, как у нас порой говорится. Никак не могу понять, почему я должна расстраиваться.

От того, что глухую финскую деревню не увижу? Я в таких деревнях была, жила, тренировалась уже не один десяток раз», – добавила она.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников