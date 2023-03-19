Елизавета Пантрина: «Вчера с тренером обговаривали: бежать или не бежать скиатлон. Он говорит: «Ну, давай, сбегай, главное в 10‑ку попасть»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала серебро в скиатлоне на чемпионате России.

«Мы вчера с тренером обговаривали: бежать или не бежать скиатлон. Я хотела бежать, а он говорит: «Ну, давай, сбегай, главное в 10‑ку попасть». Ну, думаю, ладно, посмотрим по обстоятельствам.

На разминку вышла, состояние было неплохое. Стартанули, я держалась в группе и чувствовала, что могу бороться. Так и получилось, смогла удержаться и боролась уже до самого финиша», – сказала Пантрина.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
horh
Хм, 21 год, специализация спринт, бронза спринт, серебро в скиатлоне. А так можно было, Вероника?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Отличное выступление. Осталось ещë взять золото в команднике - и будет полный комплект.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Пантрина постепенно выходит на топ уровень по России. Надеюсь, поверит в себя после скиатлона и в следующий раз попытается с Наташей зарубиться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий