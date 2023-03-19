Елизавета Пантрина: «Вчера с тренером обговаривали: бежать или не бежать скиатлон. Он говорит: «Ну, давай, сбегай, главное в 10‑ку попасть»

Лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала серебро в скиатлоне на чемпионате России.

«Мы вчера с тренером обговаривали: бежать или не бежать скиатлон. Я хотела бежать, а он говорит: «Ну, давай, сбегай, главное в 10‑ку попасть». Ну, думаю, ладно, посмотрим по обстоятельствам.

На разминку вышла, состояние было неплохое. Стартанули, я держалась в группе и чувствовала, что могу бороться. Так и получилось, смогла удержаться и боролась уже до самого финиша», – сказала Пантрина.