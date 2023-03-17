Елена Вяльбе: «Ступак готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Елена Вяльбе рассчитывает на участие Юлии Ступак в спринте на лыжном чемпионате России.

Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.

«Юлия готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму.

Сезон у нее получился очень рваный, поэтому тяжело прогнозировать ее результаты», – сказала Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Также Вяльбе высказалась о лыжной трассе в Тюмени.

«На любой сложной трассе имеет преимущество тот, кто хорошо подготовлен. В Тюмени будет видно, кто готовился к чемпионату страны.

В любом случае мы никогда не бегаем на легких трассах, стараемся выступать на более сложных, – отметила глава ФЛГР.

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1 комментарий

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Andreir888
Юльке удачи! Как бы ни было, переживаю за неё, сезон, действительно, не очень получился...Верю, что впереди у неё много успешных стартов и зажигательных танцев на подиуме!))
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