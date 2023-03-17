Елена Вяльбе: «Ступак готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму»

Елена Вяльбе рассчитывает на участие Юлии Ступак в спринте на лыжном чемпионате России.

Гонка пройдет 18 марта в Тюмени.

«Юлия готовилась к чемпионату России, надеюсь, что спринт пробежит и дальше будет выступать по максимуму.

Сезон у нее получился очень рваный, поэтому тяжело прогнозировать ее результаты», – сказала Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Также Вяльбе высказалась о лыжной трассе в Тюмени.

«На любой сложной трассе имеет преимущество тот, кто хорошо подготовлен. В Тюмени будет видно, кто готовился к чемпионату страны.

В любом случае мы никогда не бегаем на легких трассах, стараемся выступать на более сложных, – отметила глава ФЛГР.