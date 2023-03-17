Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам
Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам.
Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.
Участие лыжника было под вопросом из-за перенесенной болезни.
«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья.
Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», – сказал Бородавко.
Чемпионат России пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.
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