Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам. 

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

Участие лыжника было под вопросом из-за перенесенной болезни. 

«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья.

Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», – сказал Бородавко.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.

3 комментария

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принцесса Севера
о, в своём телеграм-канале Саша инфо о трансляции Матч ТВ выложил👍
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принцесса Севера
Трансляции по ТВ будут?
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imaxim
Не сомневался ни секунды))
Только зачем все время соломку стелить - не совсем понятно
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