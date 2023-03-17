Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам. 

выступит на чемпионате России по лыжным гонкам.

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

Участие лыжника было под вопросом из-за перенесенной болезни.

«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья.

Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», – сказал Бородавко.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.